Polikistik Over nedir, belirtileri nelerdir? Polikistik Over sendromuna karşı kür

Polikistik Over sendromu son zamanlarda sık adını duyurmaktadır. Bazı kişiler tarafından da tamamen yanlış anlaşılmaktadır. Bu sendrom aslında kadınların adet düzenini, çocuk sahibi olabilme yeteniğini, hormonlarını ve hatta dış görünüşüne kadar etkileyen bir hormonal bozukluktur. Her sendrom için olduğu gibi bunda da olmazsa olmaz bazı kriterler vardır. Bunlar ile polikistik over sendromunun tanısı koyulur. Peki tam olarak Polikistik Over nedir, belirtileri nelerdir?

POLİKİSTİK OVER NEDİR?

Polikistik Over sendromu genellikle ergenlikten beri olması ile karakterizedir. Adetler hep gecikir ve aralıklar normale göre çok uzundur. Bu bayanlarda 35 gün, 40 gün, 2 ay ve bazı hastalarda hiç adet görememeye kadar uzamıştır.

POLİKİSTİK OVER BELİRTİLERİ

-Yüz, göğüs, karın, parmak üstü bölgelerinde tüylenme

-Göğüslerde küçülme

-Seste kalınlaşma

-Saç dökülmesi

-Akne

-Kilo alma

-Yoğun ağrılı regl dönemi

-Kısırlık

İbrahim Saraçoğlu'ndan Polikistik Over sendromuna karşı kür

Kaynayan 1,5 su bardağı suyun içerisine hazırlamış olduğunuz bir soğanı dörde bölerek atınız. 5 dakika ağzı kapalı olarak kaynatıp, ılıyıncaya kadar bekledikten sonra içiniz.

15 gün boyunca aç karnına günde 2 kez içiniz. Âdetinize 10 gün kala, 10 gün boyunca yine günde 2 kez uygulayınız. Bu kür, mide problemi yaşayan kişiler için önerilmemektedir.