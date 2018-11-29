Tüp bebek tedavisinde nelere dikkat edilmeli?

Tedavinin merkezinde anne adayı vardır; iğnelerin uygulanması ve takipler sırasındaki ağırlıklar anne adayında birleşir. Bu nedenle anne adayının tüp bebek tedavisine hem ruhen hem de bedenen hazır olmalıdır. Anne adayının sosyal çevrenin baskısıyla veya eşinin baskısıyla tam hazır olmadan tüp bebek tedavisine başlaması hem tedaviyi hem de anne adayını olumsuz etkileyecektir.

Eğer tüp bebek tedavisine hazırsanız hem anne adayının hem baba adayının dikkat etmesi gereken durumlar vardır

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

SİGARA : Sigara gerçekten tedavi sırasında ve tedaviden sonra doktarların başarı şanslarını etkileyen faktörler arasında ilk sırada yer almakta. Çiftlerin çoğu bugün sigarayı bırakıp yarın tüp bebek tedavisine başlayabileceklerini düşünüyor fakat bu durum yanlıştır. Çünkü kadınlarda hangi yumurtanın büyülüp seçileceği 3 ay önceden bellidir. Bu yüzden tedaviden en az 3 ay önce anne adaylarının sigarayı bırakmaları gerekmektedir. Baba adaylarının da tedaviye başlamadan en az 2-3 ay önce sigarayı bırakmaları gerekmektedir.

: Sigara gerçekten tedavi sırasında ve tedaviden sonra doktarların başarı şanslarını etkileyen faktörler arasında ilk sırada yer almakta. Çiftlerin çoğu bugün sigarayı bırakıp yarın tüp bebek tedavisine başlayabileceklerini düşünüyor fakat bu durum yanlıştır. Çünkü kadınlarda hangi yumurtanın büyülüp seçileceği 3 ay önceden bellidir. Bu yüzden tedaviden en az 3 ay önce anne adaylarının sigarayı bırakmaları gerekmektedir. Baba adaylarının da tedaviye başlamadan en az 2-3 ay önce sigarayı bırakmaları gerekmektedir. ALKOL : Çiftler tıpkı sigara tüketimi gibi alkol kullanımından da uzak durmalıdır. Tüp bebek tedavisine başlanmadan en az 3 ay önce alkolü tamamen bırakmalıdır.

: Çiftler tıpkı sigara tüketimi gibi alkol kullanımından da uzak durmalıdır. Tüp bebek tedavisine başlanmadan en az 3 ay önce alkolü tamamen bırakmalıdır. TEMİZLİK : Erkek adayın tedaviden önce kıyafetlerine de dikkat etmesi gerekir. Giydiği çamaşırlara, pantolonlara özen göstermesi, çok sıkı olmayan giysileri tercih etmesi gerekir. Şayet çamaşır ya da pantolon çok sıkı ise spermler bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu da tüp bebek tedavisini olumsuz yönde etkiler.

: Erkek adayın tedaviden önce kıyafetlerine de dikkat etmesi gerekir. Giydiği çamaşırlara, pantolonlara özen göstermesi, çok sıkı olmayan giysileri tercih etmesi gerekir. Şayet çamaşır ya da pantolon çok sıkı ise spermler bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu da tüp bebek tedavisini olumsuz yönde etkiler. SICAK ORTAMLARDAN UZAK DURULMALI : Erkek adayların tedaviye başlamadan 3 ay öncesinde hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmayı bırakması gerekir. Banyo yaparken dahi suyun sıcaklığına dikkat edilmelidir.

: Erkek adayların tedaviye başlamadan 3 ay öncesinde hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmayı bırakması gerekir. Banyo yaparken dahi suyun sıcaklığına dikkat edilmelidir. İLTİHAPLANMA: Baba adayının özellikle cinsel organlarında (üreme organlarında) herhangi bir yara, enfeksiyon, iltihaplanma bulunmamalıdır, aksi durumda derhal doktorunuza haber vermeniz gerekmektedir. Bu tip enfeksiyonel durumlar gebelik oluşmasına engel olabilir.