Yumurta rezervi nedir? Yumurta rezervi nasıl artar?

Yumurta rezervi hanımların doğuştan sahip oldukları her iki yumurtalık dokusunda var olan yumurta sayısıdır. Bu yumurta rezervi durumunu doğuştan bir sepetin içerisindeki yumurtalar gibi düşünebilirsiniz.

Yumurta rezervi nedir?

Her kız bebeğe doğarken bir sayıda verilir ve zaman içerisinde giderek menopoza kadar azalır. Ancak bu her zaman her bireyde aynı sayıda mümkün olmayabilir, bazen ortalama 4-5 milyon sayıyla kız bebek dünyaya gelirken bir milyon yumurtayla dünyaya geldiğinde bunun anlamı ergenlik döneminde azalan yumurta sayısı, azalmaya başlayan yumurta sayısı ve giderek azalan yumurta sayısı erken menopoza neden olabilmektedir.

Yumurta rezervi nasıl düşer?

Yani her iki tarafta var olan ve her ay atılmak üzere ortaya çıkan yumurta sayısının azlığıdır.

Yumurtalık dokusunda geçirilen bir cerrahi tedavi,

kist alınması

herhangi bir ameliyat

apse

enfeksiyon

herhangi bir kanser nedeniyle başlanılan kemoterapi

en önemlisi de hanımların yoğun sigara içmesi

kafein alınması gibi durumlar yumurta rezervini azaltan önemli etkenlerdendir.

Azalmış yumurta rezervi beraberinde de gebe kalma oranını düşürür, gebe kalmayı zorlaştırır, yumurta kalitesini azalmasına neden olur.

YUMURTALIK REZERVİNİ ARTTIRAN SOĞAN KÜRÜ

Yumurtalık rezervi konusunda azalma yaşayan kadınların genel olarak kullandığı bitkisel formüllerin başında soğan kürü yer almaktadır. Soğan kürü aynı zamanda yumurtalıklarda bulunan çikolata kistlerinin de parçalanarak yok olmasına katkı sağlar.

SOĞAN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Yapımı oldukç basit olan soğan kürü konusunda doğru aşama şu şekildedir; 2 adet kuru soğanı kabuklarını soyarak minik bir tencereye koyuyorsunuz, daha sonra içme suyu ile birlikte soğanları kaynatıyorsunuz. Kaynar vaziyet aldıktan sonra soğanlara dokunmadan kaynayan soğan suyunu ılıması için bekledikten sonra bardağa döküyorsunuz ve tüketiyorsunuz.

Soğan kürünü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez düzenli olarak kullandığınız takdirde hem yumurtalıklarda bulunan çikolata kistlerinin ortadan kalkacağını hem de yumurta rezervlerinizin artacağını gözlemleyebilirsiniz.