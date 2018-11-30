Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Ankilozan Spondilit hastalığının belirtileri nelerdir?

hastalığının belirtileri nelerdir?

Omurga sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir tür eklem iltihabı olan , omurga ve omurlarla pelvis arasında meydana gelen ve uzun süre varlık gösteren bir iltihap olarak tanımlanabilir. sebebiyle meydana gelen ağrılar bir süre sonra kronik bir hal açar. Bu hastalığın omurlarda şiddetli bir iltihaplanmaya yol açması dolayısıyla sakatlığa sebep olması da olasıdır. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte tedavi sürecinde uzmanlar tarafından uygulanması önerilen birtakım egzersiz hareketlerinin aksatılmaması halinde hastalığın etkilerinin en az indirgenmesi mümkündür.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:25
Ankilozan Spondilit hastalığının belirtileri nelerdir?

Ankilozan spondilit neden olur?

Bu hastalığı sebebi hakkında çalışmalar hala daha devam etmektedir ancak hastalığa neyin sebep olduğu henüz tespit edilememiştir. Uzman görüşleri şu an için hastalığının kaynağının genetik faktörler olduğu yönünde. Gen aktarımı sebebiyle hastalığın meydana gelmesi olasılığının yüksek olduğu görüşünde birleşen uzmanlar, genel olarak 20-40 yaş aralığında ankilozan spondilit hastalığına rastlanma sıklığının yüksek olduğunu belirtiyorlar. İstatiklere göre erkekler kadınların yaklaşık 3 katı kadar bu hastalığa maruz kalıyor.

Ankilozan spondilit hastalığının belirtileri nelerdir?

  • Gen aktarımına bağlı bir şekilde meydana geldiği düşünülen ankilozan spondilit hastalığının söz konusu olması halinde aşağıdaki belirtilerle karşı karşıya kalma olasılığı yüksektir:
  • Baldır, bel ve omurgada meydana gelen şiddetli ağrılar ve bu bölgelerin sertleşmesi
  • Baldırın arkasında hissedilen şiddetli ağrı
  • Göğüs ağrısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan nefes darlığı
  • Eklem bölgelerinde dokunmayla birlikte hissedilen şişlik
  • Eklem bölgelerinin aşırı derecede sıcak olması
  • Eklem bölgelerindeki kızarıklıklar
  • Sürekli olarak halsiz ve yorgun hissetmek
  • Parmakların ve parmak uçlarının sebepsiz yere şişmesi
  • Topukların ağrıması
  • İştah kaybı ve buna olarak kilo vermek
  • Hareketsiz kalındığında şiddetlenen ağrı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankilozan Spondilit hastalığının belirtileri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN