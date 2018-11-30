Ankilozan spondilit neden olur?

Bu hastalığı sebebi hakkında çalışmalar hala daha devam etmektedir ancak hastalığa neyin sebep olduğu henüz tespit edilememiştir. Uzman görüşleri şu an için hastalığının kaynağının genetik faktörler olduğu yönünde. Gen aktarımı sebebiyle hastalığın meydana gelmesi olasılığının yüksek olduğu görüşünde birleşen uzmanlar, genel olarak 20-40 yaş aralığında ankilozan spondilit hastalığına rastlanma sıklığının yüksek olduğunu belirtiyorlar. İstatiklere göre erkekler kadınların yaklaşık 3 katı kadar bu hastalığa maruz kalıyor.

Ankilozan spondilit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gen aktarımına bağlı bir şekilde meydana geldiği düşünülen ankilozan spondilit hastalığının söz konusu olması halinde aşağıdaki belirtilerle karşı karşıya kalma olasılığı yüksektir:

Baldır, bel ve omurgada meydana gelen şiddetli ağrılar ve bu bölgelerin sertleşmesi

Baldırın arkasında hissedilen şiddetli ağrı

Göğüs ağrısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan nefes darlığı

Eklem bölgelerinde dokunmayla birlikte hissedilen şişlik

Eklem bölgelerinin aşırı derecede sıcak olması

Eklem bölgelerindeki kızarıklıklar

Sürekli olarak halsiz ve yorgun hissetmek

Parmakların ve parmak uçlarının sebepsiz yere şişmesi

Topukların ağrıması

İştah kaybı ve buna olarak kilo vermek

Hareketsiz kalındığında şiddetlenen ağrı