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Bipolar bozukluğun vücut üzerindeki etkileri nelerdir?

Mani ve depresyon nöbetlerine sebep olan bir akıl sağlığı bozukluğu olarak tanımlanan , ruh halinde şiddetli değişimlere sebep olur. Söz konusu şiddetli değişimler çeşitli ruhsal bozukluklar doğurabileceği gibi vücut üzerinde birtakım fiziksel bozukluklara da sebep olabilir. Bu fiziksel bozuklukların hastanede yatmayı gerektirebilecek düzeyde olduğu vakalar mevcuttur. Peki bipolar bozukluğun vücut üzerindeki etkileri nelerdir? Bipolar bozukluk ne gibi fiziksel problemlere sebep olabilir?

Giriş Tarihi: 30.11.2018 11:02
Bipolar bozukluğun vücut üzerindeki etkileri nelerdir?

Bipolar bozukluk, belirli bir süreye bağlı tedavi planı içermeyen, ömür boyu tedavi gereksinimi duyulan bir hastalıktır. Bazı vakalarda bipolar bozukluğun çeşitli fiziksel etkiler doğurduğu gözlenmiştir. Bu sebeple uzmanlar tarafından kontrol altına alınması gereken, ciddi bir durum olarak tanımlanır.

Bipolar bozukluk ilaçlarının yan etkileri

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan farklı özellikteki ilaçların etkileri de farklılık gösterir. Çoğu ilaçta olduğu gibi bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçların da birtakım yan etkilerinden söz etmek mümkündür. Özellikle uzun süreli kullanımlarda çeşitli yan etkiler görülürken doktor bilgisi ve reçetesi dahilinde istenmeyen yan etkilerin önüne geçebilmek amacıyla hastalarda ilaç değişikliğine gidilmesi söz konusu olabilir.

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçların türleri aşağıdaki gibidir:

  • Antidepresanlar
  • Antianksiyete ilaçları
  • Antidepresan ve antipsikotik ilaç kombinasyonları
  • Antipsikotikler
  • Duygu durum sabitleyiciler

Söz konusu ilaçların sebep olmaları muhtemel yan etkiler ise aşağıdaki gibidir:

  • Ürperme
  • Uyuşma
  • Kandaki şeker ve yağ oranının artması
  • Kilo alma
  • Boğaz ağrısı
  • Ağız kuruluğu
  • İstemsiz hareketler
  • Kas spazmları

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lityum hapının yan etkileri nelerdir?

Bipolar bozukluğun tedavisinde en sık reçete edilen ilaç olan Lityum, beyne etki ederek duygudurum sabitleyicisi görevi üstlenir. Özellikle depresyon ve mani nöbetlerinin kontrol altına alınmasına yardım eder. Lityum kullanımıyla birlikte 1-2 hafta içerisinde bipolar bozukluğun sebep olduğu belirtilerde azalma görülür ilacın çeşitli yan etkileri mevcuttur:

  • Uyuşma ve kafa karışıklığı
  • Aşırı susama
  • Sık sık idrara çıkma
  • Ellerde titreme
  • Gözde ağrı veya görüşte değişimler
  • Baş dönmesi
  • Kusma
  • İshal
  • İştah kaybı

Lityum uzun süreli kullanımda ise böbrek hastalıklarına sebep olabilir. Araştırmacılar Lityum'un uzun süre kullanımından kaçınılması ve yerine alternatif ilaçlar kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

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Bipolar bozukluğun vücut üzerindeki etkileri nelerdir?
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