Bipolar bozukluğun vücut üzerindeki etkileri nelerdir?

Bipolar bozukluk, belirli bir süreye bağlı tedavi planı içermeyen, ömür boyu tedavi gereksinimi duyulan bir hastalıktır. Bazı vakalarda bipolar bozukluğun çeşitli fiziksel etkiler doğurduğu gözlenmiştir. Bu sebeple uzmanlar tarafından kontrol altına alınması gereken, ciddi bir durum olarak tanımlanır.

Bipolar bozukluk ilaçlarının yan etkileri

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan farklı özellikteki ilaçların etkileri de farklılık gösterir. Çoğu ilaçta olduğu gibi bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçların da birtakım yan etkilerinden söz etmek mümkündür. Özellikle uzun süreli kullanımlarda çeşitli yan etkiler görülürken doktor bilgisi ve reçetesi dahilinde istenmeyen yan etkilerin önüne geçebilmek amacıyla hastalarda ilaç değişikliğine gidilmesi söz konusu olabilir.

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçların türleri aşağıdaki gibidir:

Antidepresanlar

Antianksiyete ilaçları

Antidepresan ve antipsikotik ilaç kombinasyonları

Antipsikotikler

Duygu durum sabitleyiciler

Söz konusu ilaçların sebep olmaları muhtemel yan etkiler ise aşağıdaki gibidir:

Ürperme

Uyuşma

Kandaki şeker ve yağ oranının artması

Kilo alma

Boğaz ağrısı

Ağız kuruluğu

İstemsiz hareketler

Kas spazmları

Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lityum hapının yan etkileri nelerdir?

Bipolar bozukluğun tedavisinde en sık reçete edilen ilaç olan Lityum, beyne etki ederek duygudurum sabitleyicisi görevi üstlenir. Özellikle depresyon ve mani nöbetlerinin kontrol altına alınmasına yardım eder. Lityum kullanımıyla birlikte 1-2 hafta içerisinde bipolar bozukluğun sebep olduğu belirtilerde azalma görülür ilacın çeşitli yan etkileri mevcuttur:

Uyuşma ve kafa karışıklığı

Aşırı susama

Sık sık idrara çıkma

Ellerde titreme

Gözde ağrı veya görüşte değişimler

Baş dönmesi

Kusma

İshal

İştah kaybı

Lityum uzun süreli kullanımda ise böbrek hastalıklarına sebep olabilir. Araştırmacılar Lityum'un uzun süre kullanımından kaçınılması ve yerine alternatif ilaçlar kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.