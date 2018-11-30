Bipolar bozuklukta uykunun önemi nedir?

Hayat boyu süren ve profesyonel bir tedavi gerektiren bipolar bozukluk, bazı durumlarda vücut üzerinde uzun süreli etkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dolayısıyla tedavisi gerçekleştirilmeyen bipolar bozukluk hastalığına endişeyle yaklaşılmalı ve uygun tedavi planının uygulanması için gerekli adımların atılmasında daha fazla geç kalınmamalıdır. Bipolar bozukluk hastaları sürekli bir tedaviye ihtiyaç duyarlar. Kendini iyi hisseden hastaların dahi düzenli olarak bir uzmanla görüşmesi şarttır.

SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN TÜYOLAR

Bipolar bozukluk hastalarının düzenli ve sağlıklı bir şekilde uyuyabilmeleri için ilaç kullanımından önce hayat dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Söz konusu hususların etkileri uyku hijyeni olarak bilinir.

Her gün belirli bir saatte uyumak ve belirli bir saatte uyanmak için kendinizi şartlayıp bir günlük program oluşturun.

Yatak odanızın mümkün olabildiği kadar düzenli ve rahat etmenizi sağlayacak biçimde olmasına dikkat edin.

Yatak odasının uyumak için gittiğiniz bir yer olduğu konusunda kendinize telkinler verin. Farklı aktiviteler için harcadığınız vakti sınırlandırın. Yatağa girdiğinizde uyumaya odaklanın.

Diyet programınız ve egzersiz rutinlerinizi düzenleyin. Egzersiz ve uyku vakti arasında belirli bir süre olmasını sağlayın. Yatağa yorgun bir şekilde girmek uykuda dalmakta güçlük çekmeye sebep olabilir.

Kendinizi rahatlamak adına kendinize vakit ayırın. Bunun için yatmadan önce ılık bir duş alabilir, keyif aldığınız bir kitabı okuyabilir ya da ışıklar açık bir şekilde meditasyon yapabilirsiniz.