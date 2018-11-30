Bipolar bozuklukta yoganın etkisi nedir?

Meditasyon, kontrollü solunun ve disiplinli hareket etme esasına dayanan yoga, rahatlatıcı bir etki göstererek gevşemiş ve canlanmış hissetmeyi mümkün kılar. Esnekliği ve dengeyi hedefleyen yoga, genel fiziksel sağlığı geliştirmeye katkı sağlar. Yeterli düzeyde uyumak, besleyici içeriğe sahip besinlerden oluşan bir diyet programı uygulamak, güç kazanmak amacıyla yapılan egzersizler sağlam bir vücudun temelini oluşturur. Genel sağlığı açısından problem yaşamayan bir kişi için de bipolar bozukluk ve benzeri kronik hastalıklar daha az sorun yaratacaktır.

YOGANIN BİPOLAR BOZUKLUĞA FAYDASI

Vücut hareketleri aracılığıyla duygu ve düşüncelerin kontrol edilmesi depresyon ve kaygı durumlarının tersi, güçlü bir deneyimdir. Bipolar bozukluk yaşayan kişi duygu kontrolünü kaybettiğini hissettiğinde düşüncelerini yönlendirmek için yoga gibi aktivitelerden faydalanabilir. Yoganın temel mantığı, insanın kendini kontrol etme stratejilerini öğrenmesine yöneliktir.

BİPOLAR BOZUKLUKTA HANGİ YOGA TÜRLERİ YAPILABİLİR?

Genel olarak yoga; meditasyon esnasındaki vücudun belirli durumlarda gerilmesi ve dengelenmesiyle birlikte nefes alma işlemlerini içerir. Bu yüzden yoga yapmak, stresle baş etmeye yardımcı olur.

Hatha yoga: Genellikle yogaya yeni başlayanlara önerilir. Sakin bir türdür. Temel amacı stresi yönetmeyi öğretmektir.

Iyengar yoga: Rahatlatıcı bir yoga türüdür.

Bikram yoga: Isıtmalı bir odada yapılır, sıcak yoga olarak da bilinir.

Vinyasa yoga: Akış olarak da bilinir. Genel olarak daha hızlı tempoda yapılan bir yoga türüdür. Bu sebep dolayısıyla yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir.

Power yoga: Vinyasa yoganın bir türüdür. Daha yoğun hareketler içerir.

Tüm bunlarla birlikte önemle belirtilmesi gereken bir husustan bahsetmek gerekiyor. Yoganın kesinlikle bipolar bozukluk tedavisinde uygulanan geleneksel tedavilerin yerini alması söz konusu değildir. Tedavi süreci ömür boyu olan bipolar bozukluğun tedavisi için doktor tarafından reçete edilen ilaçların kullanımı aksatılmamalıdır. Bunun yanı sıra yine doktor önerisiyle alternatif terapi yöntemlerinden faydalanmak da mümkündür.