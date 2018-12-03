HIV’in tedavisi mümkün zor olan hastaya ulaşmak

BUGÜN NELER OLDU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ve EKMUD (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, HIV hakkında güncel bilgileri paylaştı…HIV (İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü) artık ölümcül değil, kronik bir hastalık. Devlet geri ödeme imkanı sunuyor ve hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar alıyoruz. Tanı alanların yüzde 92'si tedaviye başlıyor ki bu çok iyi bir oran.HIV pozitif (+) hastaların tedavisi ile ilgili sorunları aştık. Ancak toplumdaki ayrımcılık ve farkındalıkla ilgili problemler nedeniyle hastalara ulaşım zor. Test yaptırmayan HIV+ hastayı bulma şansımız yok. Önemli olan hastayı erken dönemde yakalamak ve tedavi etmek.Tedavide çok iyi durumdayız. Beş ayrı grup ilaç var ve dört grubun hepsi ulaşılabilir ilaçlar. Devlet bu imkanı tanıyor. Bu anlamda en iyi durumdaki ülkelerden biriyiz. Yan etkiler de azaldı. Birinci ayda, en geç altıncı ayında hastaların kandaki viral yükleri belirlenemeyecek seviyeye indirilebiliyor. Böyle olunca hasta da rahatlıyor. Viral yük baskılandıktan sonra bulaşma da engellenmiş oluyor.HIV enfeksiyonu riskini azaltmak için cinsel ilişkide doğru ve düzenli bir biçimde korunma, cinsel partnerlerin sayısının sınırlanması ve ilaç enjeksiyon ekipmanlarının asla paylaşılmaması önerilir.Anneden çocuğa HIV bulaşması, HIV'nin çocuklara bulaşmasında en yaygın yoldur. Hamilelik sürecinde kadınlara ve doğumdan sonra bebeklere verilen HIV ilaçları, bulaşma riskini azaltmaktadır.HIV'li bireylerle tokalaşarak veya onlara sarılarak hastalık bulaşmaz. HIV'li bireylerin tabakları, klozet kapakları veya kapı kolu gibi eşyalarına dokunarak geçmez. HIV, hava yoluyla veya kene, sivrisinek gibi böcek ısırıklarıyla da bulaşmaz.HIV bulaşmasının akabinde bazı insanlarda ateş, baş ağrısı ya da ciltte kızarıklık gibi grip belirtileri görülebilir. Belirtiler bir ya da iki ay süresince zaman zaman görülüp zaman zaman kaybolabilir.HIV enfeksiyonunun bu ilk evresi sonrası, HIV çok düşük seviyelerde artmaya devam eder. Kronik ishal, hızlı kilo kaybı ve fırsatçı enfeksiyonlar (zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda güçlü bağışıklık sistemine sahip insanlardan daha sık veya daha ciddi olarak görülen enfeksiyonlar ve kanser türleri) gibi daha ciddi belirtiler genelde yıllarca görülmez.Tedavi edilmediği takdirde HIV, AIDS'e ilerleyebilir. HIV'nin AIDS'e ilerlemesinin süresi değişkendir, 10 yıl ya da daha fazla sürebilir.