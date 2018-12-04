Bilgisayarı kucağınıza koyarak çalışmayın

Kısırlık, son yıllarda erkeklerin en büyük sorunu haline geldi. Bugüne kadar çoğunlukla yanlış beslenme, geç evlenme gibi sebepler kısırlığın sorumlusu olarak gösterildi. Ancak fazla sıcak da spermlerin ölümüne ve DNA hasarına sebep oluyor.
Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu... BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAYIN
Oturur veya yatar pozisyonda testiste
ısı artışı olur. Hareket güçlüğü yaşayan,
oturur veya yatar pozisyonda kalan
sinir sistemi hastalarında yumurtalık ısı
artışına paralel sperm kalitesinde düşüş
olduğu gösterilmiştir.
Benzer şekilde ofiste veya uzun
süre bilgisayar karşısında oturmak da
testiste ısı artışına sebep olur. Bacak
bacak üstüne atarak uzun süreli oturmak
veya ısı yayan bir zemin üzerinde oturmak
(örneğin ısıtıcılı araba koltukları) en
sakıncalı durumlardandır.
Yumurtaları vücuda yaklaştırıp
hatta sıkan iç çamaşırları 1.5-2
derecelik ısı artışına sebep olur.
Bu iç çamaşırları ayrıca kesenin havalanmasını engeller ve ısı kaybını önler. Sonuçta testislerin fonksiyonları bozulur ve sperm kalitesi düşer. Bunun aksine daha bol iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayı ve hareketlerinin daha iyi olduğu bilinmektedir.
Sıcak banyo, jakuzi, sauna veya sıcak yüzme havuzları testislerde ısı artışı ve buna bağlı olarak fonksiyon bozukluğu yaparak sperm üretimini olumsuz etkiler.
Bulunduğumuz dijital çağda, dizüstü bilgisayarlar oldukça sık kullanılıyor.
Oturur pozisyonda bacaklarımızın üzerinde bulunan bilgisayarlar ısı üretir ve uzun süreli kullanımında testislerde ısı artışı yaparak sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.
Vücut kitle indeksi yüksek olanlarda (25'ten yüksek), normal olan kişilere göre göre sperm sayı ve hareketlilik oranı yüzde 25 oranında daha düşüktür. Buna paralel olarak çocuk sahibi olamayanlarda da obezite oranı daha yüksektir. Metabolik ve hormonal etkilerinin yanında obezite hareketsizlik ve karın-kasık bölgelerinde yağ birikimine yol açar. Bunların neticesinde testislerde ısı artışı ve sperm üretiminde bozulma olur. FIRINCILAR KISIRLIK RİSKİ ALTINDA
Yüksek derecelerde ısıya maruz
kalan kişilerin testisleri olumsuz etkilenebilir
ve sonuçta bu kişilerin sperm
değerleri düşerek çocuk sahibi olmaları
gecikebilir. Kaynak işçileri, fırın çalışanları
veya seramik-demir-çelik sektöründe
çalışanlar, gemilerde, özellikle motor
bölümünde çalışanlar, oturarak uzun
süreli motorlu araç kullananlar, hamam
veya kaplıca çalışanları gibi yüksek ısıya
maruz kalan işçiler özellikle risk altındadır.
Varikosel de (testisteki kirli kanı
kalbe götürmekle görevli toplardamarların
genişlemesi), testislerde ısı artışı
yaparak sperm değerlerini bozar.
Çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzde 40'ında ve daha önce çocuğu olup da tekrar çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzde 80'inde de sebep varikoseldir.
Varikosel olan testiste, sağlıklı testise göre 2.5 derece ısı artışı olduğu gösterilmiştir.