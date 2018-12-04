Bilgisayarı kucağınıza koyarak çalışmayın

BUGÜN NELER OLDU

Kısırlık, son yıllarda erkeklerin en büyük sorunu haline geldi. Bugüne kadar çoğunlukla yanlış beslenme, geç evlenme gibi sebepler kısırlığın sorumlusu olarak gösterildi. Ancak fazla sıcak da spermlerin ölümüne ve DNA hasarına sebep oluyor.Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu...Oturur veya yatar pozisyonda testisteısı artışı olur. Hareket güçlüğü yaşayan,oturur veya yatar pozisyonda kalansinir sistemi hastalarında yumurtalık ısıartışına paralel sperm kalitesinde düşüşolduğu gösterilmiştir.Benzer şekilde ofiste veya uzunsüre bilgisayar karşısında oturmak datestiste ısı artışına sebep olur. Bacakbacak üstüne atarak uzun süreli oturmakveya ısı yayan bir zemin üzerinde oturmak(örneğin ısıtıcılı araba koltukları) ensakıncalı durumlardandır.Yumurtaları vücuda yaklaştırıphatta sıkan iç çamaşırları 1.5-2derecelik ısı artışına sebep olur.Bu iç çamaşırları ayrıca kesenin havalanmasını engeller ve ısı kaybını önler. Sonuçta testislerin fonksiyonları bozulur ve sperm kalitesi düşer. Bunun aksine daha bol iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayı ve hareketlerinin daha iyi olduğu bilinmektedir.Sıcak banyo, jakuzi, sauna veya sıcak yüzme havuzları testislerde ısı artışı ve buna bağlı olarak fonksiyon bozukluğu yaparak sperm üretimini olumsuz etkiler.Bulunduğumuz dijital çağda, dizüstü bilgisayarlar oldukça sık kullanılıyor.Oturur pozisyonda bacaklarımızın üzerinde bulunan bilgisayarlar ısı üretir ve uzun süreli kullanımında testislerde ısı artışı yaparak sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.Vücut kitle indeksi yüksek olanlarda (25'ten yüksek), normal olan kişilere göre göre sperm sayı ve hareketlilik oranı yüzde 25 oranında daha düşüktür. Buna paralel olarak çocuk sahibi olamayanlarda da obezite oranı daha yüksektir. Metabolik ve hormonal etkilerinin yanında obezite hareketsizlik ve karın-kasık bölgelerinde yağ birikimine yol açar. Bunların neticesinde testislerde ısı artışı ve sperm üretiminde bozulma olur.Yüksek derecelerde ısıya maruzkalan kişilerin testisleri olumsuz etkilenebilirve sonuçta bu kişilerin spermdeğerleri düşerek çocuk sahibi olmalarıgecikebilir. Kaynak işçileri, fırın çalışanlarıveya seramik-demir-çelik sektöründeçalışanlar, gemilerde, özellikle motorbölümünde çalışanlar, oturarak uzunsüreli motorlu araç kullananlar, hamamveya kaplıca çalışanları gibi yüksek ısıyamaruz kalan işçiler özellikle risk altındadır.Varikosel de (testisteki kirli kanıkalbe götürmekle görevli toplardamarlarıngenişlemesi), testislerde ısı artışıyaparak sperm değerlerini bozar.Çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzde 40'ında ve daha önce çocuğu olup da tekrar çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzde 80'inde de sebep varikoseldir.Varikosel olan testiste, sağlıklı testise göre 2.5 derece ısı artışı olduğu gösterilmiştir.