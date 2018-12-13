İki hafta boyunca böyle tüketirseniz...

YUMURTA BEYAZI İLE DENEY NASIL BAŞLADI?
Yumurta beyazı ile okuduğu olumlu yazılar ve sporcuların da bu ürünü tercih etmesi nedeniyle böyle bir deneye başlayan Christine Yu isimli kadın deney ile ilgili görüşlerini şu şekilde anlatıyor:
'' Sabahları genel olarak iki yumurta yerim. Az pişmiş, çok pişmiş, omlet ne derseniz diyin. Bazen yumurtayı pişirirken içine ıspanak gibi farklı malzemeler de koyarım. Yanında da meyve yerim. Yani iki hafta boyunca her gün yumurta akı yemeye karar vermem zor olmadı. Her ne kadar sarısı lezzetli ve besleyici olsa da yumurtanın akı daha az kalori, yağ ve kolesterol içeriyor. Ayrıca protein bakımından da çok zengin.''
''HER SABAH ÇOK DOYUYORUM VE UZUN SÜRE ACIKMIYORUM''
Deneyin ilk günlerinde aç kalacağından korkan Christine durumun hiç de böyle olmadığını şu sözler ile anlatıyor:'' Bu iki hafta boyunca hiç yumurta sarısı yememiş olsam da zaman zaman yumurta akını sebze ya da meyvelerle bir arada yedim. Bu süreçte hiç karnım kazınmadı. Deneye başladığımda doymayacağımdan korkmuştum ama yanılmışım."
''DAHA İYİ SPOR YAPMAMI SAĞLADI''
Her sabah kahvaltıdan sonra spor yapan ve bu deney boyunca da bunu aksatmayan Christine bu deney sayesinde daha iyi spor yaptığını sözlerine ekliyor:
'' Sabah spor yapmadan bir şeyler yemeliyim. Hafif şeyleri tercih ederim ki mideme oturmasın. Çırpılmış yumurta hafif tanımına pek uymasa da haşlanmış yumurta akının aslında epey hafif olduğunu öğrendim. Bana gereken enerjiyi verdiler ve muz le tost yediğim günlere oranla daha az karbonhidrat almış oldum. Hiç karın şişliği hissetmedim, midem rahatsız olmadı."
''YUMURTA SARISINI ÖZLEDİM''
Deneyin olumsuz yanlarından da söz eden Christine Yu en çok da yumurta sarısını özlediğini itiraf ediyor:
''Her gün yumurta yiyebilirim, asla sıkılmam. Ama yumurta akı? Çok çabuk bıktırıyor. Tabağımı ilgi çekici yapmak için epey uğraşmam gerekti. Onu birçok şeyle karıştırmayı, birlikte servis etmeyi denedim. Tadı daha da garipleşti.Yumurta sarısını gerçekten çok özledim. Dokusunu, rengini, akışkanlığını... Kahvaltıya özellik katıyormuş. Aynı zamanda besleyici özelliklerini de kaçırıyorum.''
'YUMURTA VÜCUDUMUZ İÇİN ÇOK GEREKLİ''
Beslenme Uzmanı Ansel'in çalışmalarından da faydalandığını belirten Christine, Ansel'in yumurta beyazı ile ilgili açıklamalarına da yer veriyor:
"Yumurtanın sahip olduğu B, D ve E vitaminleri, demir gibi birçok besleyici mineral sarısında yer alıyormuş. Aynı zamanda her ne kadar beyazı protein bakımından en zengin kısmı olsa da sarısında da protein varmış. Bunun yanı sıra sarı kısmında bulunan 5 gram yağ, acıkma süremizi çok daha uzatıyor ve bu sayede uzun süre tok kalmamamıza destek oluyormuş."
''ÇOK YUMURTA HARCADIM''
Deneyin maddi kayıplarından da bahseden Christine deney boyunca çok sayıda yumurtayı ziyan ettiğini açıklıyor:
'' Yumurta sarılarını saklayıp daha sonra kullanmaya çalışsam da çöpe atmak zorunda kaldıklarım canımı sıktı."
SONUÇ
2 haftalık bir deneyin sonunda farklı bir deneyim kazanan genç kadın deney sonunda yumurta beyazı yemeyi bıraktığını, yalnızca yumurta beyazı yemenin sağlığı için faydasız ve ekonomik olarak da büyük bir kayıp olduğunu sözlerine ekliyor.