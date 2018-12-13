İki hafta boyunca böyle tüketirseniz...

''DAHA İYİ SPOR YAPMAMI SAĞLADI''

Her sabah kahvaltıdan sonra spor yapan ve bu deney boyunca da bunu aksatmayan Christine bu deney sayesinde daha iyi spor yaptığını sözlerine ekliyor:

'' Sabah spor yapmadan bir şeyler yemeliyim. Hafif şeyleri tercih ederim ki mideme oturmasın. Çırpılmış yumurta hafif tanımına pek uymasa da haşlanmış yumurta akının aslında epey hafif olduğunu öğrendim. Bana gereken enerjiyi verdiler ve muz le tost yediğim günlere oranla daha az karbonhidrat almış oldum. Hiç karın şişliği hissetmedim, midem rahatsız olmadı."