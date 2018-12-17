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Beyninden çıkanlar şoke etti!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 yaşındaki Ali Abi'nin beyninde bulunan 1,2 kilogram ağırlığındaki başarıyla gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucu alındı.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 17:14
Beyninden çıkanlar şoke etti!

KOL VE BACAĞINDA GÜÇSÜZLÜK ŞİKAYETİ İLE GİTTİ

Beytüşşebap'tan 6 ay önce sol kol ve bacağında güçsüzlük şikayeti ile Şırnak Devlet Hastanesine gelen Hadi ve Türkan Abi çiftinin 12 yaşındaki oğlu Ali Abi'nin beyninde, Cerrahı Bölümünde yapılan tetkiklerde bulunduğu tespit edildi.

Op. Dr. Burak Olmaz'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla beyninin sol ön bölgesinde bulunan 1,2 kilogram ağırlığındaki kist alınan Abi, 6 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Olmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kollarında ve bacaklarında güçsüzlük şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde beyninin dörtte ikisini kaplamış bir kistle karşılaştık." dedi.

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Beyninden çıkanlar şoke etti!
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