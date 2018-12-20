Kış aylarına özel 6 beslenme önerisi

• Kış aylarında neredeyse herkes bir kez soğuk algınlığı, grip hastalığına yakalanmaktadır. Beslenmemizde yapacağımız ufak dokunuşlar belki hastalığa yakalanmamanıza ya da daha kolay atlatmamıza neden olabilecektir. Amaç; beslenmede yapılacak ufak değişiklikler ile bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

• Diğer taraftan havaların soğuması, havaların erken kararması ile birlikte özellikle akşam yemeklerinden sonra sürekli bir şeyler yemek ya da yüksek kalorili sıvı tüketiminde artış olmaktadır. Bu iki durumda beslenme düzeninde yapılacak değişiklikler hem kış mevsimini hastalıksız atlatmaya hem de yaza fit girmenize yardımcı olacaktır.