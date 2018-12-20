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aylarına özel 6 önerisi

Bu dönemde programınızda yapacağınız ufak değişiklikler, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, hastalıklara karşı da korur. Hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olmak için Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Korkmaz, aylarına özel 6 beslenme önerisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:42
Kış aylarına özel 6 beslenme önerisi

aylarında neredeyse herkes bir kez soğuk algınlığı, grip hastalığına yakalanmaktadır. Beslenmemizde yapacağımız ufak dokunuşlar belki hastalığa yakalanmamanıza ya da daha kolay atlatmamıza neden olabilecektir. Amaç; beslenmede yapılacak ufak değişiklikler ile bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

• Diğer taraftan havaların soğuması, havaların erken kararması ile birlikte özellikle akşam yemeklerinden sonra sürekli bir şeyler yemek ya da yüksek kalorili sıvı tüketiminde artış olmaktadır. Bu iki durumda düzeninde yapılacak değişiklikler hem kış mevsimini hastalıksız atlatmaya hem de yaza fit girmenize yardımcı olacaktır.

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Kış aylarına özel 6 beslenme önerisi
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