Diyabet hastalarına ilaç uyarısı

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ABD'de bulunan Northwestern Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda vücutta insülin salgısını yetersiz kılan Tip 2 diyabet hastalığı ile ilgili korkutucu rakamlar ortaya çıktı. Araştırmada yaygın olarak reçete edilen Tip 2 diyabet ilaçlarını kullanan her 37 kişiden 1'inin önümüzdeki iki yıl içinde kalp krizi, felç ve hatta uzuvlarını kaybetme riskinin arttığı belirlendi. Dünya genelinde 2018'de 406 milyon olan tip 2 diyabetli hastası sayısının 2030 yılında 511 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.