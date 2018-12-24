Nar, damar sertliğini yüzde 44 oranında azaltır

Sofralarımızı renklendiren, sağlığımızı korumada büyük önemi olan sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketmeye dikkat etmeliyiz. Kalp hastalığı, Alzheimer, tip 2 diyabet, kanser gibi günümüzün yaygın hastalıklarına karşı koruyucu özelliğe sahip nara, ayıklamaktan üşenip tüketmekten vazgeçmek yerine beslenmenizde yer açın. Türk Kanser Derneği Beslenme Danışmanı Burçak Çubukçu, tam mevsimi olan narın faydalarını anlattı…



KANSERLE SAVAŞIR

Antioksidanlar ve ellagitannin adı verilen bitkisel besinler bakımından zengin olan nar, prostat sağlığı üzerine yararlı etkilere sahiptir. Yapılan çalışmalar, nar özlerinin prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını ve apopitozis adı verilen programlı hücre ölümünü hızlandırdığını göstermektedir.



GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Kimyasal süreçler, özellikle oksitlenme ve serbest radikaller, hücrelere zarar verirler. Antioksidanlar, serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelerin zarar görmesini önler. Bu, özellikle hücrelerin anormalleşme ve sonuç olarak tümör oluşma riskini azaltır. Nar, antioksidan bakımından çok güçlüdür. Örnek vermek gerekirse; bir adet nar, 10 bardak yeşil çaya eşdeğer antioksidan madde içerir. Bu yüzden nar, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve antikanserojendir.



İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR

Bu özelliği sayesinde vücuttaki toksin maddelerin dışarı atılmasını kolaylaştırır. Bağırsak kurtlarına karşı etki gösterir.



KALP SAĞLIĞINI KORUR

Narın en önemli özelliklerinden biri damar sağlığına katkısıdır. Hipertansiyon hastalarının felç ve kalp krizi geçirme riski daha fazladır. Yapılan bir araştırma; narın, damar sertliğini azalttığını gösterdi. Düzenli nar tüketen kişilerin damar sertliği, yüzde 44 oranında azalıyor.



KEMOTERAPİ SIRASINDA NAR TÜKETİLMEMELİ

Kanser ilaçları da dahil tüm ilaçlar; çalışabilmeleri için vücuda alındıktan sonra bağırsaklarda parçalanmalı ve emilmeli, kan ile vücuda dağılmalı ve metabolize edilmelidir. Daha sonra da vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Kemoterapi sürecinde bazı yiyeceklerin tüketilmesi, ilaçların etkisini azaltabilir. Bunlardan biri de nardır. Nar, kemoterapi ilacının etkisini kullanım sırasında azaltabilir. Kemoterapi ilacı aldığınız dönemde nar tüketmekten, özellikle suyunu içmekten kaçının.

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