İdrar yolu enfeksiyonu hastalığı nasıl tedavi edilir?

İdrar yolu enfeksiyonu hastalığı toplumumuzda doktorların karşı karşıya kaldığı problemlerden bir tanesidir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek bu hastalığın bazı belirtileri de vardır. Bu belirtiler arasında sık idrara çıkma en başta yer alır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İdrar yolu enfeksiyonları sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, bel bölgesinde ağrılar, ateş, kanama gibi bir takım belirtiler karışımıza çıkabilir. Yapılan idrar tahlilleri sonucunda hangi antibiyotiklerin kullanılması gerektiği belirlenir. Burada kullanılan özellikli bazı antibiyotikler vardır. Florokinolon adı verilen antibiyotikler şu anda toplumumuza göre yüzde 10'un altında direnç gösterdiği için birinci sırada tercih edilmektedir.

Ancak hastaların bunları kendi başlarına sadece enfeksiyon şikayetlerini hisseder hissetmez kullanmaları kesinlikle tavsiye edilmez. Mutlaka doktora başvurularak bu enfeksiyonların dökümante edilmesini, hangi bakteri ile enfekte olduklarının ortaya konulması tercih edilir. Çünkü bu enfeksiyona sebep olan yandaş faktörleri başka tedavi edilmesi gereken durumların test edilmesini geciktirmiş olurlar. Eğer antibiyotik uygunsu bir şekilde kullanılırsa daha sonraki enfeksiyonlarda bu antibiyotiklerin tekrar kullanımlarında bakteri direnç kazandığı için aynı antibiyotikten olması gerektiği gibi cevap alınamaz. İlk yapılacak şey doktora başvurularak uygun testlerin yapılması ve doktorun önerdiği tedavilerin uygun şekilde, aksatmasız kullanılması olacaktır.