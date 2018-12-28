Yaz aylarında hangi sebzeler yenir?

Düzenli beslenmek için neler yapılması gerekir? Vücudun olağan işleyişi için, riskli hastalıklardan korunmak için mutlaka çocuklarınıza doğal sebzeler yedirmeniz gereklidir. Pizza, hamburger, patates kızartması gibi hazır gıdalar hem sizin için hem de çocuklarınız için son derece zararlı.
YAZIN HANGİ SEBZELER YENİR? YAZIN TÜKETİLMESİ GEREKEN SEBZELER
MART AYI SEBZELERİ
TURP, ISPANAK, MARUL, ROKA, TERE, NANE, BROKOLİ, MAYDONOZ, KUŞKONMAZ, PANCAR
NİSAN AYI SEBZELERİ
TAZE SOĞAN, TAZE SARIMSAK, TAZE KEKİK, BAKLA, ENGİNAR, ROKA, NANE, MAYDONOZ
MAYIS AYI SEBZELERİ
MAYIS AYI SEBZELERİ SEMİZOTU, ARPACIK SOĞAN, SARIMSAK, ROKA, NANE, TERE, BEZELYE, BARBUNYA, BAKLA, MARUL, BİBERİYE, EBGÜMECİ
HAZİRAN AYI SEBZELERİ
SALATALIK, TAZE PATATES, DOLMALIK BİBER, KABAK, ÇALI FASÜLYESİ, DEREOTU, BEZELYE, SEMİZOTU, BARBUNYA, TAZE FASÜLYE, DOMATES, EZENE, MARUL, FESLEĞEN, PATLICAN, ENGİNAR, BAKLA, TERE
TEMMUZ AYI SEBZELERİ
BÖRÜLCE, BEZELYE, TAZE SARIMSAK, DEREOTU, DOLMALIK BİBER, SEMİZOTU, TAZE FASÜLYE, PATLICAN, DOMATES, KABAK, SALATALIK, YEŞİL BİBER, PATATES
AĞUSTOS AYI SEBZELERİ
KABAK, İÇ BAKLA, PATLICAN, DOMATES, BAMYA, BÖRÜLCE, SARIMSAK, BARBUNYA, FESLEĞEN, MISIR, DOLMALIK BİBER, SALATALIK