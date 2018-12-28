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Bir sebzeyi yani besini mevsiminde tüketmek son derece önemlidir. Yazın tüketilmesi gereken gıdaları yazın kışın tüketilmesi gereken gıdaları kışın tüketmeliyiz. Bununla birlikte özel olarak hazırladığımız içeriğimizde yazın hangi sebzeler tüketilir? Yazın hangi sebzeler çıkar? sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:42
Yaz aylarında hangi sebzeler yenir?

Düzenli beslenmek için neler yapılması gerekir? Vücudun olağan işleyişi için, riskli hastalıklardan korunmak için mutlaka çocuklarınıza doğal sebzeler yedirmeniz gereklidir. Pizza, hamburger, patates kızartması gibi hazır gıdalar hem sizin için hem de çocuklarınız için son derece zararlı.

YAZIN HANGİ SEBZELER YENİR? YAZIN TÜKETİLMESİ GEREKEN SEBZELER

MART AYI SEBZELERİ

TURP, ISPANAK, MARUL, ROKA, TERE, NANE, BROKOLİ, MAYDONOZ, KUŞKONMAZ, PANCAR

NİSAN AYI SEBZELERİ

TAZE SOĞAN, TAZE SARIMSAK, TAZE KEKİK, BAKLA, ENGİNAR, ROKA, NANE, MAYDONOZ

MAYIS AYI SEBZELERİ

MAYIS AYI SEBZELERİ SEMİZOTU, ARPACIK SOĞAN, SARIMSAK, ROKA, NANE, TERE, BEZELYE, BARBUNYA, BAKLA, MARUL, BİBERİYE, EBGÜMECİ

HAZİRAN AYI SEBZELERİ

SALATALIK, TAZE PATATES, DOLMALIK BİBER, KABAK, ÇALI FASÜLYESİ, DEREOTU, BEZELYE, SEMİZOTU, BARBUNYA, TAZE FASÜLYE, DOMATES, EZENE, MARUL, FESLEĞEN, PATLICAN, ENGİNAR, BAKLA, TERE

TEMMUZ AYI SEBZELERİ

BÖRÜLCE, BEZELYE, TAZE SARIMSAK, DEREOTU, DOLMALIK BİBER, SEMİZOTU, TAZE FASÜLYE, PATLICAN, DOMATES, KABAK, SALATALIK, YEŞİL BİBER, PATATES

AĞUSTOS AYI SEBZELERİ

KABAK, İÇ BAKLA, PATLICAN, DOMATES, BAMYA, BÖRÜLCE, SARIMSAK, BARBUNYA, FESLEĞEN, MISIR, DOLMALIK BİBER, SALATALIK

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