Gizli şeker hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?

Gizli şeker kan şekerinin normal düzeyde olmadığı, hafif yüksek olduğu ama şeker hastalığı tanısı koyacak kadar da yüksek olmadığı bir ara dönemi tarif eder. Gizli şekerin belirtileri neler diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Gizli şeker hastalığının bilinen ve bilinmeyen yönleri ile tüm ayrıntıları sizlerle.

GİZLİ ŞEKERİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gizli şekerin çok fazla belirtisi yoktur. Fakat bazı kişiler özellikle ağır yemeklerden, akşam öğününden sonra uyuklama hali, halsizlik gibi şikâyetlerde bulunabilirler. Yine bazı kişilerde özellikle istirahat halinde ayaklarda yanma meydana gelebilir.

GİZLİ ŞEKER TANISI NASIL KOYULUR?

Gizli şekerin iki tipi vardır. Açlık kan şekerinin yüksek olduğu durumlar ya da tokluk kan şekerinin yüksek olduğu durumlar vardır.