Görme bozukluğu çeşitleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Çeşitli sebeplerden oluşan kırılma unsurları vardır. Bunlar;

- Miyop

- Hipermetrop

- Astigmat

- Presbiyop

Yakındaki cisimlerin net uzaktaki cisimlerin daha bulanık görüldüğü kırılma unsuruna miyop denir. Halk arasında uzağı net görememek olarak adlandırılır.

Miyop belirtileri nelerdir?

Çocuklarda televizyonu yakından seyretme, okulda tahtayı rahat görememe gibi şikayetler özellikle çocuklarda fazlasıyla görülmektedir. Yetişkinlerde ise görüntüyü netlemek için gözleri kısarak bakmak Miyop belirtileri arasında yer alır.

Tedavisi için gözlük, lens veya doktor tarafından uygun görülen cerrahi müdahale yapılabilir.

Hipermetrop belirtileri nelerdir?

Hipermetrop'u olan kişiler uzağı net göremez, yakını daha net görebilirler. Gözün ön arka uzunluğu ya da kornea veya lensin kırıcılığı normalden az olduğu için gelen ışınların normal şartlarda retinada odaklanması gerekirken retina arkasında odaklanması sorunudur. Hipermetroğ!u olan kişiler uzağı bulanık görme, baş ağrısı gibi şikayetler yaşarlar.

Hipermetrop tedavisinde gözlük, lens veya doktorun uygun gördüğü cerrahi müdahaleler yapılabilir. Hipermetrop seviyesine ve nuramasına göre cerrahi müdahale uygulanamadı da görülmüştür. Genellikle doktorların tavsiyesi gözlük kullanımıdır. Gerekli numaralar ayarlanıp hastanın gözündeki hipermetrop numarasına ve seviyesine göre gözlük reçetesi yazılır.

Astigmat ise miyop ile hipermetropun karışımı şeklinde görülebilir. Yani göz küresinin eksenlerinin farklı kırıcılık gücüne sahip olmalarından kaynaklanan bir kırılma unsuru olarak adlandırılır. Astigmat gözlük lens veya cerrahi müdahaleyle düzeltilemediği takdirde göz tembelliğine yol açabilir.

Presbiyop iste yaşla birlikte ortaya çıkan yakını görme güçlüğüne denir. Yaşlandıkça göz merceğindeki elastik yapı kaybolmaya başlar ve yakını görmek zorlaşır. Daha çok 30 yaşından sonra ortaya çıkabilen bu göz hastalığının tek çözümü düzenli gözlük kullanımıdır.