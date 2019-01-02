Güneş ışınlarıyla kalbini koru

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Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, D vitamini eksikliğinin kalp yetmezliğine, ritm bozukluklarına, inmeye neden olduğu yönünde bilimsel yayımlar olduğuna da dikkat çekerek, "Kalp hastalıklarının engellenmesi için risk altındaki kişilerin özellikle kışları vücutlarındaki D vitamini seviyelerine baktırmaları gerekir. Eksik ise doktor kontrolünde takviye yapılmalı" dedi.Prof. Dr. Kurtoğlu, D vitamininin düz kaslar ve çizgili kasların çalışmasında işlev gördüğünün düşünüldüğünü belirterek "Kalp kası da bir düz kaz. D vitamini yetersizliği kalp kasında da güçsüzlüğe neden olacağını düşünen bilim insanları var. Kalp damar hastalıklarına, kalp krizlerine, felçlere neden olan Ateroskleroz hastalığında, vücut damarları iç çeperlerini oluşturan endotel tabakası var. D vitamini işte bu endotel tabakasının fonksiyonlarını iyileştiriyor. Bu tabakadan salgılanan yararlı ve zararlı hormonlar var. D vitamini de oradan salınıyor. Eksikliğinde ani kalp krizi ve felçe neden oluyor" diye konuştu. "Renin" hormonunun fazlalığının ise yüksek tansiyon ve kalp yetersizliğine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Kurtoğlu "Bu sistemin baskılanması hem yüksek tansiyonun önüne geçiyor. Hem de kalp yetersizliğinin tedavisinde kullanılıyor. D vitamininin bir yararlı etkisi de Renin hormonunu baskılaması şeklinde" ifadesini kullandı.Prof. Dr. Kurtoğlu, şunları önerdi: "Her gün saat 11.00-15.00 arasında güneşte 10 dakika zaman geçirin. Bu cilt tarafından 3 bin ila 5 bin ünite D vitamini oluşturur. Yeterli miktarda D vitamini almış olursunuz. Benzer miktarda D vitamini alabilmek için 30 bardak süt içmeniz gerekir. D vitaminini besinlerle takviye etmek mümkün değil. Güneş çok önemli."Acıbadem Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Semiz, şunları söyledi: "D vitamini, vücutta kalsiyum dengesini düzenlemek, kemik mineral yapısının oluşmasını sağlamak, büyüme-gelişmeye katkıda bulunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi son derece önemli işlevlere sahip. Bununla beraber bilinçsizce yüksek dozda D vitamini kullanmak sakıncalı. D vitamini takviyesi hekim önerisi olmadan yapılmamalı. D vitamini eksikliğinde, çocuklar da büyüme ve gelişmeden etkilenebilir, ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan 'raşitizm' ortaya çıkabilir."