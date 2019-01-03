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kullanımı hasta ediyor

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan ve bu sayede bağışıklığı olumlu yönde etkileyen mikoorganizmalara adı veriliyor.Birçok çeşidi bulunan probiyotikler her sindirim problemine iyi gelmiyor. Seçilen probiyotiğin, şikayete uygunluk, savaşçı mikroorganizmaya sahip ve sayıca yeterli olması, bağırsakta sindirilebilmesi gibi özellikleri bulundurması gerekiyor.Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, probiyotik seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:38
Yanlış probiyotik kullanımı hasta ediyor

SAYISININ YETERLİ OLMASI VE DOĞRU YERDE SİNDİRİLEBİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Probiyotiğin hedeflenen yararlı etkiyi gösterebilmesi için bağırsak florasına ulaşabilmesi ve oradaki zararlı flora ile yarışabilecek düzeyde canlı mikroorganizma sayısına sahip olması gerekmektedir. Seçilen , mide asidi ve safra tuzuna dayanıklı olmalı ve bu sayede bağırsağa kadar ulaşabilmelidir. Kullanılan probiyotik kapsül şeklinde olacaksa geç salınımlı bir kapsül olmasına ve probiyotiklerin canlı olmasından dolayı son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazı probiyotikler ısıya karşı çok hassastır, bu ürünlerin etiketinde saklama önerisi genellikle bulunur ve mutlaka buzdolabında saklanmalıdır.

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Yanlış probiyotik kullanımı hasta ediyor
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