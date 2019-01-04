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Kalpten kolesterole her derde deva!

Geçmiş dönemlerin en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Birçok kişinin tadına bile aşina olmadığı meyvesi, tüketimi çok yaygın olmasa da oldukça faydalı bir besindir. Hafif ekşi tadı ve güçlü içeriğiyle alıç meyvesi, kalpten kolesterole kadar birçok alanda mucizevi etkiler yaratır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, alıç meyvesinin faydalarını anlatıyor.

Giriş Tarihi: 4.1.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 16:31
Kalpten kolesterole her derde deva!

KİLO VERMEK İÇİN…

meyvesinin en önemli faydaları arasında zayıflatma etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır. Bu durum daha fazla kalori yakmayı sağlayarak hızlı kilo vermenizi sağlar.

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Kalpten kolesterole her derde deva!
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