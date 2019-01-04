Kalpten kolesterole her derde deva!

Geçmiş dönemlerin en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Birçok kişinin tadına bile aşina olmadığı alıç meyvesi, tüketimi çok yaygın olmasa da oldukça faydalı bir besindir. Hafif ekşi tadı ve güçlü içeriğiyle alıç meyvesi, kalpten kolesterole kadar birçok alanda mucizevi etkiler yaratır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, alıç meyvesinin faydalarını anlatıyor.
Giriş Tarihi: 4.1.2019 16:29Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 16:31
KİLO VERMEK İÇİN…
Alıç meyvesinin en önemli faydaları arasında zayıflatma etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır. Bu durum daha fazla kalori yakmayı sağlayarak hızlı kilo vermenizi sağlar.