Sibel(27) ve Kerem Ödemiş (45) çiftinin 30 Kasım'da beşiz bebekleri oldu. 3 yıl önce evlenmişlerdi. Eşinin ilk evliliğinden iki çocuğu vardı ama Sibel'in ilk annelik heyecanıydı. Doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi olmaya karar verdiler. Tedavinin ardından beşiz bebeklerinin olacağını öğrenen çift, gebeliğin 25'inci haftasında Emsey Hospital'a başvurdu. Ve Sibel Ödemiş, gebeliğinin 29'uncu haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerine Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül ismini veren Ödemiş çiftinin çocukları erken doğdukları için kuvöze alındı. Bebeklerin en büyüğü bin 300, en küçüğü bin 100 gram civarındaydı. Şimdi Eylül 800 grama düştü. Beytullah ve Ebrar bin 800 gram. Diğerleri ise bin 700 ila bin 750 gram arası. Doğumun ardından 38 gün geçti. Anne Ödemiş, her gün İstanbul Sultanbeyli'deki evinden Pendik'teki hastanenin yolunu tutuyor. Sütünü evde sağan anne "Sütüm çok olsun, onlara yetsin diye çok yemek yiyorum. 600-700 mililitre ancak çıkıyor. Yavrularıma sağdığım sütümü götürüyorum. Ama birine bile yetmiyor bu kadar süt. Hastane ek mamalarla besliyor yavrularımı" dedi."Onları doğurdum ama hala anne olduğuma inanamıyorum" diyen anne "Hala kucağıma alamadım ya onları. Göğsüme yaslayamadım. Bu yüzden anne olmuşum gibi gelmiyor. Şimdi hastaneye gidince her birinin parmaklarını tutuyorum. Parmaklarımızın buluştuğu an en büyük sevgi doğuyor. Annenin sevgisi parmaktan bile geçiyor. Küçük bir dokunuş, büyük bir mutluluk yaratıyor" diye konuştu. Yavrularının yakında evlerine geleceğini ifade eden anne, "Duyarlı vatandaşlar bize el uzatsın, sütüm yetmiyor. mama ve bez yardımı yaparlarsa çok büyük sevap olur. Beşizlerin henüz evde beşikleri bile yok" dedi. Beşiz babası Kerem Ödemiş ise "Yevmiyeli işçi olarak çalışıyorum. Şeker hastalığımdan dolayı iş bulamıyorum. İlk eşimden olan iki çocuğum liseye gidiyor. Onların eğitim masrafları da var. Devletimizden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.