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Hafife almayın! ve kilo kaybı bakın neyin belirtisi!

Verem(), , kanlı balgam çıkarma, kilo kaybı ve ateş ile ortaya çıkar. Tüberkülozun önlenmesinde aşının etkili olduğunu kaydeden uzmanlar, tedavi sürecinin kimi zaman 9-12 ay arasında olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre tedavi sürecinde çoklu antibiyotik kullanımı ve hekim kontrolü şart.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 17:48
Hafife almayın! Öksürük ve kilo kaybı bakın neyin belirtisi!

Uzman Dr. Yakup Hakan Başaran, halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun bulaşıcı olması nedeniyle tedavisi güç bir hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Yakup Hakan Başaran, tüberkülozun vücudun her yerinde hastalık yapabilme potansiyeline sahip olmakla birlikte en sık akciğer tüberkülozu görüldüğünü ifade ederek "Yüksek oranda bulaşıcılığı, etken mikrobun özellikleri nedeniyle tedavisi bir hayli güç ve uzun dönem gerektiren bir halk sağlığı problemidir. Bağışıklık sistemini bozguna uğratan diğer hastalıkların yaygınlaşması ve yaygın göçler nedeniyle günümüzde gelişmiş ülkelerde bile önemli bir sorundur. Ancak uzun süre tedavi gerektirse bile tedavi edilemez değildir" diye konuştu.

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Hafife almayın! Öksürük ve kilo kaybı bakın neyin belirtisi!
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