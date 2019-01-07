Hafife almayın! Öksürük ve kilo kaybı bakın neyin belirtisi!

Uzman Dr. Yakup Hakan Başaran, halk arasında verem olarak bilinen tüberkülozun bulaşıcı olması nedeniyle tedavisi güç bir hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Yakup Hakan Başaran, tüberkülozun vücudun her yerinde hastalık yapabilme potansiyeline sahip olmakla birlikte en sık akciğer tüberkülozu görüldüğünü ifade ederek "Yüksek oranda bulaşıcılığı, etken mikrobun özellikleri nedeniyle tedavisi bir hayli güç ve uzun dönem gerektiren bir halk sağlığı problemidir. Bağışıklık sistemini bozguna uğratan diğer hastalıkların yaygınlaşması ve yaygın göçler nedeniyle günümüzde gelişmiş ülkelerde bile önemli bir sorundur. Ancak uzun süre tedavi gerektirse bile tedavi edilemez değildir" diye konuştu.