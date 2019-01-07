Ölümün eşiğinden mucize kurtuluş

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Doğuştan kalbinde delik olan Kırşehirli Süleyman Çelik (73) kalp sorunları yaşamaya başlayınca 2013'te Almanya'da kalbine pil takıldı. Türkiye'ye dönen Çelik, yeniden rahatsızlanınca önce memleketi Kırşehir'de bir hastaneye gitti. Tarifsiz ağrılar çeken Çelik ambulansla Kayseri'ye sevk edildi. Kayseri'deki doktor pilin bitmiş olduğunu ve yaşamamın mucize olduğunu söyledi. Kalbindeki pilin bir kablosu kopmuştu. Pil kalbe 100'e yakın şok vurmuş bu yüzden Çelik yoğun ağrılar yaşamıştı. Pil kalpten çıkarıldı ve yenisi takıldı. Ancak bu kez iştahsızlık başladı. 1.5 yılda tam 15 kilo veren Çelik yüksek ateş şikayeti de yaşayınca son çare olarak İstanbul'da bir özel hastaneye gitti. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak tarafından kendisine by-pass ameliyatı yapıldı. Kalpteki pil de çıkarıldı. Çelik "Şu an çok rahatım. Sağlığım da yerinde" diyor.Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, Süleyman Çelik'in çok riskli bir hasta olduğunu belirterek tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: Hastamız Süleyman Çelik'e detaylı kalp incelemesi yapıldığında kalbin üzerinde enfeksiyona ait pıhtıya benzer büyük odaklar görüldü. Kalbin üzerine yapışmış parçalar vardı ve o parçalar pıhtı atıp akciğere gidebilirdi. Diğer bir yandan da hastanın doğumsal bir kalp deliği bulunuyordu. Pıhtının kalp deliğinden beyine atma riski de vardı. Hastanın kalp kasılma fonksiyonları da ileri derecede bozuktu. Geçmişte hastanın kalp damarlarına birçok kez stent takılmış fakat damarlar sürekli tıkanmaya devam etmiş. Kalbin üzerindeki pıhtıları temizlemek ve by-pass yapmak için ameliyat kararı aldık. Ameliyatta kalbin içerisinde oluşmuş kocaman kitleler bulduk. Kalpte kalan tellerle birlikte parçaları tek tek temizledik, pili çıkardık ve kalbe by-pass yaptık. Hasta ameliyattan sonra normalden kat kat hızlı iyileşti. By-pass işlemi sonrası kalbin kasılması da normal değerlere ulaştı.