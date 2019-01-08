Ucuza aldanma gözünden olma

BUGÜN NELER OLDU

Ucuz olduğu gerekçesiyle internetten alınan kontak lensler, sahte veya kullanım süreleri geçmiş oluyor. Denetlenebilirliği olmayan sanal işletmeler, halk sağlığını tehdit ediyor. Görme yetisini bu nedenle kaybedenlerin sayısında tedirgin edici bir artış var. Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. O. Murat Uyar, "Reçetesiz kontakt lens almak ya da satmak hem sağlık açısından çok riskli hem de suç" dedi. Uyar "Süresi geçmiş ve sahte lensler ne tür zararlı bakteriler oluşturur?" sorusuna "Sadece lensler değil içinde bulundukları solüsyonlarda dahi süre aşımında bakteri, mantar ve çeşitli virüsler üreyebilir. Üstelik bunların standartlara uygun üretilmemiş olması durumunda gözün kaybına kadar çok daha vahim tablolar gelişebilir" yanıtı verdi.