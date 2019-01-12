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Bu kansere sebep oluyor!

Kanola Yağı, Kolza bitki tohumlarının genetik yolla ıslah edilmesi ile elde edilmiş tohumlardan üretilen bir çeşididir. Kozla ise gıda yağ bitkilerinin içinde en fazla zehirli olanıdır. Öldürücü zehirli olduğu için böcekler dahi yemez. Bitki Araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız, konolo yağının kullanım alanlarını ve beraberinde getirdiği riskleri tek tek sıraladı.

Giriş Tarihi: 12.1.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 12:27
Bu yağ kansere sebep oluyor!

KANOLA YAĞI VE KANSER RİSKİ….

Kanada tarafından geliştirilip dünyaya tanıtıldığından dolayı "Canadian oil, low acid" kelimelerinin başlangıç harflerinin birleştirilmesinden oluşturulan canola (kanola) ismi ile yayılmıştır. Kolza yağı uzun yıllar makinalarda ve bilhassa buharlı makinalarda yağlama maddesi olarak kullanılmıştır. İkinci Cihan harbinden sonra yenebilir yapımına evrilmiş 1950'li yıllarda marketlerde satılmaya başlanmıştı.

Ancak hayvanlar üzerinde yapılan deneyler insan sağlığında kalp hasarlarına sebep olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine bazı ülkelerin araştırmacıları bu yağın kullanılmasının tehlikeli olduğunu bildirdiler. Yıllar gittikçe kötüye gidiyordu. Kozla (kanola)yağı, insanda ve hayvanda amfizem solunum sıkıntıları, kansızlık, kabızlık, aşırı duyarlılık ve körlük sebebi olabiliyor.

Yasak edildiği tarihte İngiltere ve Avrupa'da 1986-1991 arasında sığır, koyun vs gibi büyükbaş hayvanların yemlerinde kozla yağı kullanılmakta idi. O dönemde hızla deli dana hastalığı baş göstermişti.

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Bu yağ kansere sebep oluyor!
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