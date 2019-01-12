Kanserin en önemli 10 belirtisi

ANİDEN BAŞLAYAN İŞTAHSIZLIK VE NEDENSİZ KİLO KAYBI

Aniden başlayan iştahsızlık veya özellikle son 6 ay içinde vücut ağırlığının %10'undan fazlasının nedensiz olarak kaybedilmesi, kanserin en yaygın belirtilerinden biridir. Ani kilo kaybı özellikle; pankreas, mide, gırtlak, akciğer veya ilerlemiş diğer tüm kanserlerde görülebilir. İştahsızlık ve kilo kaybı, guatr ve diyabet gibi hastalıkların da belirtisi olabilir.

İNATÇI YÜKSEK ATEŞ

Herhangi bir soğuk alınlığı ya da gribal enfeksiyon gibi durumlar dışında bir anda ortaya çıkan ve tüm müdahalelere rağmen geçmeyen inatçı ateş, lösemi, hodgkin ve hodgkin olmayan lenfomanın önemli belirtileri arasında sayılabilir.