Eş zamanlı iki ameliyatla hayata tutundu!

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Şemsettin Akagündüz yaşadığı sağlık şikâyetleri üzerine ilimize gelerek Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Burada Üroloji Polikliniğine başvuran Şemsettin Akgündüz'ün (60) muayene ve tetkiklerinde, PSA tahlilinin yüksek çıkması üzerine prostat biyopsisi istendi ve organa sınırlı prostat kanseri tespit edildi.



Konulan teşhisin ardından, Kayseri Şehir Hastanesinde laparoskopik olarak da yapılabilen prostat kanseri ameliyatı hastanın geçmişinde göbek fıtığı öyküsü olması sebebi ile açık ameliyat şeklinde yapılmasına karar verildi.





AYNI ANDA İKİ HASTALIĞINDAN KURTULDU!



Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanları Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Murat Keske tarafından gerçekleştiren operasyonla aynı anda hem radikal prostat kanseri ameliyatı, hem de göbek fıtığı ameliyatı yapılan Akagündüz iki hastalığından aynı anda tek ameliyatla kurtuldu.





Ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve tek operasyonla hastanın hem prostat kanseri hem de göbek fıtığından kurtarıldığını söyleyen Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, Kayseri Şehir Hastanesi'nde son teknolojide üretilen tıbbi cihazlarla hastalara gelişmiş hizmeti sunumunun yapıldığını dile getirdi.

Aynı anda var olan iki hastalığından kurtulan 60 yaşındaki Şemsettin Akagündüz ise aldığı sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu belirterek Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti.