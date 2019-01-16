Sigarayı bırakmak isteyene bedava ilaç

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 6 yıldır çeşitli proje, kampanya ve yasal uygulamalarla sigara kullanımını azaltmak için verdiği ve başarılı sonuçlar elde ettiği sigara bırakma mücadelesinde hükümetten yeni bir destek daha geldi. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile artık sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı'nca temin edilecek ilaçlar ücretsiz verilecek.Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu. Buna göre, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.