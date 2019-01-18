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'de yayımlandı! O gıdalara '' sınırı!

Sporcu gıdalarındana yönelik düzenlemeler 'de yayımlandı ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki monohidrat miktarı 5 gramı geçemeyecek

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:37
Resmi Gazete'de yayımlandı! O gıdalara 'kreatin' sınırı!

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sporcu gıdalarında ürünün günlük tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarının üst sınırı 5 gram olarak belirlendi.

Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tespit edilen genel kabul görmüş kriterlere uygun olacak.

Kreatin monohidrat içeren sporcu gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide ve bağırsak rahatsızlığına neden olabileceğine ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alacak.

Gıda işletmecileri, söz konusu düzenlemelere 31 Aralık 2019'a kadar uymak zorunda olacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! O gıdalara 'kreatin' sınırı!
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