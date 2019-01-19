Fiziksel zayıflık Alzheimer riski

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Kanada'nınDalhousie Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, fiziksel zayıflığın Alzheimer geliştirme riskini arttırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar bir program kapsamında ölene kadar kayıtları tutulan 456 yaşlının verilerini inceledi. Analizler sonucunda, fiziksel olarak zayıf olan yaşlılarda Alzheimer ve Demans geliştirme oranının fiziksel olarak güçlü olanlara göre yüksek olduğu belirlendi. Araştırma "doğru yönde büyük adım" diye tanımlanırken, çalışmanın tedavi için yol gösterici olabileceği kaydedildi.