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çürüğünden kurtulmanın yolları

Dişlerinizde tıpkı vücudunuzun geri kalan kısmı gibi bakıma ihtiyaç duyar. hekimlerini ziyaret etmekten hoşlanmıyorsanız, diş çürümelerinin önüne geçebilirsiniz. İşte diş çürümelerinin önüne geçmek için evde uygulayabileceğiniz ipuçları...

Giriş Tarihi: 20.1.2019 16:23
Diş çürüğünden kurtulmanın yolları

YEME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Sağlıklı beslenmek amacınız ne olursa olsun sağlığınıza katkıda bulunmaya yardımcı olur. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sağlıklı beslenerek çürüklerinin önüne geçilebileceği belirtiliyor. Şeker bakımından zengin olan besinlerin diş çürümesine neden olduğunu zaten biliyoruz. Bununla birlikte, yeme alışkanlıklarınıza da değiştirirseniz, bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmazsınız. Süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin olan besinleri tüketmeye ağırlık gösterin ve bol bol su tüketin.

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Diş çürüğünden kurtulmanın yolları
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