Diş çürüğünden kurtulmanın yolları

YEME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Sağlıklı beslenmek amacınız ne olursa olsun sağlığınıza katkıda bulunmaya yardımcı olur. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sağlıklı beslenerek diş çürüklerinin önüne geçilebileceği belirtiliyor. Şeker bakımından zengin olan besinlerin diş çürümesine neden olduğunu zaten biliyoruz. Bununla birlikte, yeme alışkanlıklarınıza da değiştirirseniz, bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmazsınız. Süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin olan besinleri tüketmeye ağırlık gösterin ve bol bol su tüketin.