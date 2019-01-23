Beşi bir yerde artık ana kucağındalar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da geçen 28 Kasım'da dünyaya gelen Sibel (27) ve Kerem Ödemiş (45) çiftinin beşiz yavruları, erken doğdukları için alındıkları kuvözden 56 gün sonra nihayet çıkarılarak ailesine teslim edildi. Sağlıkları iyi olan Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül isimli beşizler dün taburcu edilerek ilk kez anne ve baba kucağıyla tanıştı. SABAH da ailenin büyük mutluluğuna tanıklık etti. Anne ve babanın bebeklerini kucağında tutarkenki heyecanı görülmeye değerdi.Üç yıl önce evlenen ve doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi olmaya karar veren çift, gebeliğin 25'inci haftasında İstanbul'da Pendik Kurtköy'deki Emsey Hospital'a başvurmuştu. Gebeliğin 29'uncu haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getiren anne Ödemiş yavruları için, "Beşizlerim var, inanamıyorum. Daha hiçbir yavrumu göğsüme saramadım" demişti. Beşizler taburcu olurken aileye hastanede beşizlerini eve götürmeden bebek bakımı konusunda eğitim de verildi. Neonatoloji (Yeni doğan bebek bölümü) doktoru Doç. Dr. Mustafa Kul ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Kazım Göktepe de aileyi yalnız bırakmadı. Doç. Dr. Kul, "56 gün kuvözde bebeklere okjisen desteği verildi. Doğduklarında kiloları 1 kilo 300-400 gram civarındaydı. Şimdi Kerim 2 kilo 600 gram, Eylül ise 2 kilo 350 grama ulaştı. Haftaya kontrole gelecekler" dedi.Anne Ödemiş, her ne kadar yavrularının hangisinin kim oduğunu henüz karıştırsa da onları kucağına alıp, göğsüne basmaktan mutlu. Beşizlerin tümünü tek seferde kucağında tutamayan genç anne, "Beşizlerim oldu ama 56 gün onları kuvözde gördüm. Parmaklarına dokunabildim. Sütü sağdım hastaneye getirdim. Şimdi ilk defa bağrıma basabiliyorum. Hepsinin benim olduğuna inanmak o kadar zor ki. Üçünü kucağımda zor tutuyorum" dedi. Beşizlerin bakımının oldukça zor olacağını söyleyen anne, "Allah yardım edecek mutlaka. Ama devletimden de bakıcı desteği istiyorum. Sütüm hepsine yetişmiyor. Ek mamalarla besleniyorlar. Bez ve mama desteğine de ihtiyacımız var" dedi.