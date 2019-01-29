Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Bu meyve sinir sistemine iyi gelen doğal bir antidepresan!

Bu meyve sinir sistemine iyi gelen doğal bir antidepresan!

, sarı muzun papucunu dama atacak. Sarısına oranla daha fazla beta karoten ve C vitamini içeren kırmızı muzun birçok faydası mevcut. İşte daha önce hiç duymadığınız kırmızı muzun faydaları…

Giriş Tarihi: 29.1.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 14:59
Bu meyve sinir sistemine iyi gelen doğal bir antidepresan!

, normal muzdan daha küçük boyutlarda, kabuğu koyu kırmızı ya da mor renklerde olan bir muz türüdür. Bu renkli meyve Doğu Afrika, Asya, Güney Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri üreticileri tarafından ithal edilmektedir. En gözdesi Orta Amerika'da üretilerek dünya çapında satılır. Olgunlaştıkça rengi daha da koyulaşır. Peki nedir bu ? Dr. Muammer Yıldız açıkladı! İşte cevapları…

Sarı muza göre çok daha küçük boyutta. Kırmızı kabuğun yanı sıra mor kabukları da olabiliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu meyve sinir sistemine iyi gelen doğal bir antidepresan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN