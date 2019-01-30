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Yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yaparsanız... Vücudunuz ideal kilosuna dönecek!

Vücudun kendi kendini tamir zamanının gece saat 23.00 - 02.00 saatleri arasında olduğunu biliyor muydunuz? Dr. Fevzi Özgönül, vücudumuzu dengede ve sağlıklı tutabilmemiz için bilmemiz gereken önemli ipuçlarını açıkladı...

Giriş Tarihi: 30.1.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 11:04
Yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yaparsanız... Vücudunuz ideal kilosuna dönecek!

BALANS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Fevzi Özgönül, "Tüm canlılarda olduğu gibi insan vücudu da bir denge düşünülerek yaratılmıştır. Bu dengeye 'Balans' diyoruz. Koşarken atlarken ve günlük yaşamda mücadele ederken yani bedenen çalışırken bu balans çok önemlidir. Doğada kaçma ve kovalama işlemi çok önemlidir. Kaçarsan kurtulur ve canını kurtarırsın, kovalayıp yakalarsan karnını doyurur ve hayatına devam edersin. Bu nedenle aslında balans hayati önem taşır.

NE KADAR SIKI VE SAĞLIKLI OLURSA VÜCUDUMUZ DA O DERECE DENGELİ OLUR

Vücudumuzda bu balansı sağlayan en önemli yapımız tüm vücudumuzu saran ve bize şekil veren bağ dokumuzdur. Bağ dokumuz adı üstünde vücudumuzu saran ve organlarımızı bağlayan, bir arada tutan dokumuz, ne kadar sıkı ve sağlıklı olursa vücudumuz da o derece dengeli olur ve yaşam içinde yapması gereken atlama, zıplama, kaçma ve kovalama işlemlerini o kadar kolay yapar" dedi.

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Yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yaparsanız... Vücudunuz ideal kilosuna dönecek!
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