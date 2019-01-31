3 yaşındaki oğlunu arı soktu sandı ama vücudu morarmaya başlayınca...
Çocuklarıyla birlikte annesini ziyarete giden anne Elisabeth kabusu yaşadı. Çocuğunun ağlayarak yanına gelmesini önce ciddi almayan ve arı soktuğunu sanan anne 15 dk için tüm vücudu moraran oğlunu görünce hayatının şokunu yaşadı...
Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:51Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:53
3 yaşındaki Kristoffer bir sıkıntısı olduğunu anlatmak için ağlamaya başlayınca annesi Elisabeth Nordgarden ciddi bir şey olmadığını düşünerek durumu fazla ciddiye almadı.