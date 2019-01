Wings For Life World Run yine İzmir’de!

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak yaratan Wings for Life Vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve araştırmalara fon sağlamak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda gerçekleşen bir koşu düzenliyor. "Koşamayanlar için Koşuyoruz" sloganıyla gelecek yıl altıncısı düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı 5 Mayıs 2019'da İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Wings For Life World Run'da bu yıl yine 8 bine yakın kişinin koşması bekleniyor.

GEÇEN YIL 3 MİLYON EURO TOPLANDI

Wings For Life World Run, 2018'de Viyana'dan Münih'e, Rio'dan Florida'ya, uygulama ile koşulan App Run'larla birlikte dünyada 66 ülkede 200'den fazla lokasyonda gerçekleşti. Koşudan elde edilen yaklaşık 3 milyon euro'luk gelir, tamamen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı'na aktarıldı. İlk 5 yarış sonunda toplanan yaklaşık 24 milyon euro'luk para omurilik felcinin tedavisi için harcandı. Şu ana kadar 191 araştırma projesine destek veren Wings For Life Vakfı, 15 ülkede devam eden 67 araştırmaya da desteğini sürdürüyor. Vakıf, bir araştırmaya ortalama 3 yıl boyunca destek oluyor.

TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Wings for Life World Run 2018'de de rekorlara sahne oldu. İsveçli maceracı ve tekerlekli sandalyeli atlet Aron Anderson, ABD'den katıldığı yarışta tam 89,85 km ile dünya şampiyonluğunu elde etti. Kadınlarda ise dünya şampiyonu koşuya Almanya'dan katılan Vera Nunes'in oldu. Portekizli sporcu, 53,78 kilometre koştu. İzmir'de gerçekleştirilen koşuda erkeklerde 62 kilometreyi geride bırakan Murat Kaya, kariyerinde ikinci kez bu şampiyonluğa ulaşırken kadınlarda zirveyi elde eden Olesya Nurgalieva ise 53,61 km'lik derecesiyle dünya üçüncüsü de oldu.