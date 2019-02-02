538 bin liralık ilaç devletten

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda SMA hastaları için müjdesini verdiği Tip 2 ve Tip 3 ilaçlarının verilmesine dünden itibaren başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği sonrası yaptığı yazılı açıklamada geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine başlandığını belirtti. Bakan Selçuk, SUT'taki yeni düzenlemelerle 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400'e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562'ye ulaştığını ifade etti. Selçuk "SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar hali hazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz" dedi. TUS tebliğindeki 10 SMA ilacı içinde en dikkati çeken ilaç dozu 90 bin euro (583 bin lira) olan Spinraza. Listede 17 bin euroluk Translarna isimli ilaç da bulunuyor.SMAhastalarının ilaç bedelinin geri ödeme sistemine alınmasına ilişkin karar, SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden 2,5 yaşındaki Duru Özdemir ve pahalı olduğundan kızlarının tedavisi için gerekli ilaçları temin edemeyen ailesini sevindirdi. Ailesinin, henüz 8 aylıkken ayağa kalkmakta zorlandığını fark etmesi üzerine doktora götürdüğü Özdemir'e, 1,5 yaşındayken "Gevşek Bebek Sendromu" ya da "kas hastalığı" diye de adlandırılan SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Özdemir ailesinin bundan sonraki tek isteği, kızları Duru'nun sağlığına kavuştuktan sonra kardeşleriyle parkta koşup, oynayabilmesi. Anne Melek Özdemir, "Kararı duyunca çok mutlu olduk. Bu süreci yaklaşık bir senedir bekliyoruz. İnşallah bütün çocuklar şifa bulurlar. Artık kızımla parkta oynayabileceğiz" dedi.