Hastaneleriniz şahane doktorlarınız müthiş

Arkansas Kalp Hastanesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi arasında tıbbın geleceğine ve uzun yaşama yön verecek eğitim ve araştırma alanında işbirliği protokolünü imzalamak için Türkiye'ye gelen ünlü kardiyolog Dr. Bruce Murphy SABAH'a konuştu. İşte söyledikleri:

Türkiye'deki sağlık sisteminden çok etkilendim. Sağlıkta ülkeniz en iyi hastanelere sahip. Türk hekimler müthiş. Buradaki hastaneleri dolaştım. Amerika'daki hastane tesislerinden çok daha yüksek hastane tesislerine sahipsiniz. Hastane binaları mükemmel. Türk doktorları Amerika'daki süper doktorlardan daha süper.







"AVATAR"A SAHİP OLABİLİRİZ

İnsan vücudunun bozulan her organı ya da parçası değiştirilip, düzeltilebilecek, noktaya gelinecek. DNA zamanla bozuluyor. Biz bu bozulmayı durdurmak için çalışıyoruz. DNA'mızı değiştirebiliriz. Kendi genlerimizi değiştirip, örneğin yaşlanma belirtisi olan saçların beyazlamasını önleyebiliriz. Kök hücreyi alarak tek bir hücre olarak istediğiniz gibi yetiştirip, organa dönüştürebiliriz. Bu henüz olmadı ama çalışmaları sürüyor. Olacak. İnsanlar yapay zeka ile birleşecek. Bu da bir olasılık. Avatara sahip olabiliriz. Bilincin bir avatara yüklenmesi gibi. İşte tüm bunlar ömrü uzatacak.

Obezite, sigara kullanımı ömrü kısaltılyor.Sigara kadınlarda 13 yıl , erkeklerde 12 yıl ömrü kısaltıyor. Bu nedenle kalorili gıdalar yerine, sağlıklı gıdalar yenmeli. Egzersiz mutlaka yapılmalı. Ve sigaradan uzak durarak, ömrümüzü uzatabiliriz.

DNA hücrelerinin bölünmesini sağlayan enzim bulundu. Bu enzimden faydalanabiliriz. Ben kullanıyorum. Bunu zaten vücut üretiyor ama zamanla bu üretim yavaşlıyor. DNA, mutasyonunu azaltmak. Bu kanser vakalarında da yaşamı uzatıyor. Ve kanseri önlüyor.







Son yılların genetik alanındaki en önemli gelişmelerinden biri hiç kuşkusuz CRISPR gen teknolojisi. Bu henüz hayvanlarda uygulanıyor. Bir canlının DNA'sını kesebilecek izole edebilecek ve düzenleyebilecek bir sistem. DNA'da mutasyon varsa kesip, biçebiliyor.

'Nanobot'lar. Yani minicik robotlar insanların damarlarına şırınga edilip, hastalıklara karşı kullanılacak. Çok hasarlı yerlere uygulanacak. Nano boyuttaki robotlar, kök hücreyi kanserli hücreye doğru taşıyıp, onları vuracak. Doğrudan hasta organlar, düzeltilecek. Böbrek, karaciğer, kalp gibi. Biz bunu hastanemizde bir hayvanın zayıf kalp kasına kullandık. Henüz insanlarda çalışması başlamadı. 3 yıl içinde insanlara uygulanacak. Sihirli bir yüzyıldayız. Şu anda 66 yaşındayım. 120'ye kadar yaşamayı hedefliyorum. Bin yaşına kadar yaşayacak bebekler doğdu.

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