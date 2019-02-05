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tüketilmesi sakıncası olmayan besinler!

Bazı insanlar için yemek yemek sanıldığından çok daha tehlikeli olabiliyor. Fakat bazı gıdalar gece yense de midenizde rahatsızlığa neden olmuyor... İşte gece tükettiğinizde zarar vermeyen gıdalar.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 16:21
Gece tüketilmesi sakıncası olmayan besinler!

PEYNİR

Bilim adamları, gece aç uyumanın çok yemek yemek kadar sakıncalı olabileceğini söylüyor. Gece sizi rahatsız etmeyecek gıdalardan atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Örneğin peynir gibi vücudun sindirimi için çok zor olmayan bir gıda seçebilirsiniz.

YOĞURT

Beslenme uzmanlarına göre, süzme yoğurt bir gece atıştırması için mükemmel bir seçenek. İçerisinde çok fazla yağ içermiyor, ama çok fazla protein barındırıyor. Yapılan çalışmalara göre protein sadece size iyi hissetttirmekle kalmayıp vücudun kalori yakmasına da yardımcı olur.

YUMURTA

Haşlanmış yumurta bir gece atıştırmalığı olarak tercih edilebilir. Böyle bir atıştırmalık, sabaha kadar olan sürede açlığınızı size unutturabilir.

PATLAMIŞ MISIR

Beslenme uzmanları, gece atıştırmalıklarını sevenlere, tuzsuz bir kase patlamış mısır yemelerini tavsiye ediyor.


KRAKER

Tam buğdaylı krakerler uykuya zarar vermez. Çok olmamak şartıyla krakerler gece tüketilebilir.

Krakerler, içerisindeki karbonhidrat sayesinde daha uzun süre doygun kalmanızı sağlar.

MUZ

Bu meyve çok hızlı sindirilmesine rağmen gece boyunca sizi ikinci kez uyandırması gibi bir şey söz konusu olmaz. Muz rahatlamanız açısından önemli olan potasyum ve magnezyum içerir. Uyku kalitesini de arttırır.

BİR BARDAK VİŞNE SUYU

Gece doğal vişne suyu tüketirseniz, uyku kaliteniz daha derin ve rahat olacaktır.

SEBZELER

Eğer bir aperatif istiyorsanız, sebze tüketmeyi deneyin. Yeşil sebzeleri tüketmenizi öneririz çünkü sabaha kadar sizi tok tutacak türde karbonhidrat içerirler.

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