Hava soğuk olsa da evi havalandırın

BUGÜN NELER OLDU

Kışın mevsimindeki soğuk ve grip salgınları, en çok hamileleri etkiler. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç, kış hamilelerine önerilerde bulundu…Bulunduğunuz ortamın havasını temiz tutun. Kış mevsiminde evinizin kapalı kalması nedeni ile doğalgaz, toz, tütün ürünlerine bağlı oluşan kirli hava, hamilelerin sağlıklarını etkiler. Bu nedenle evi her gün havalandırmak gerekir. Temiz havanın içeri, kirli havanın dışarı çıkması, sizin ve bebeğiniz için gereklidir. Yine evlerde kaloriferin kuruttuğu havanın nemlendirilmesi için tedbirler alınması faydalı olacaktır.Kapalı mekanlarda fazla kalmayın. Gribal enfeksiyonların arttığı kış aylarında, havalandırması yetersiz kapalı alanlardan ve kalabalık ortamlardan (alışveriş merkezi gibi) uzak durun. Ayrıca sigara içilen açık veya kapalı ortamlarda kesinlikle bulunmayın.Kişilerle yakın temastan uzak durun. Kış aylarında grip, nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıklarda artış olur. Anne adayları; tokalaşmak, sarılmak ve öpüşmekten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Tokalaşmanın bir zarar vermeyeceği düşünülmemelidir. Eller mümkün olduğunca sık ve bol su ile yıkanmalıdır.Pamuklu, hava geçirme özelliği olan kıyafetler tercih edilmelidir. Sentetik, hava geçirmeyen ve terleten kıyafetler, mantar gibi enfeksiyonlara neden olabilir.Anne adayları; tek parça kalın kıyafetler yerine, kat kat pamuklu ve yumuşak yünlü giysiler tercih etmelidirler. Ayakların sıcak olmasını sağlamak için pamuklu ve yünlü çoraplar giyilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.Çift kişilik beslenmeyin. Gebelik döneminde anne adaylarının alması gereken ideal kilo 9-12 kilo arasında olmalıdır. İki kişilik beslenmek anne ve bebek sağlığına zarar verecek, diğer taraftan kilo kontrolünü zorlaştıracaktır.Özellikle gebeliğin ilk üç ayında, profesyonel kontrol altında olmadan yapılan sporlarda yanlış bir hareket düşüğe sebep olabilir.Asitli ve gazlı içecekler, fazla kilo alımında ciddi rol oynar. Fit ve sağlıklı bir gebelik için bu içeceklerden uzak durulması gerekir.Gebelik sürecinde yüksek miktarda kafein tüketiminin, bebeklerin beyin gelişimini olumsuz yönde etkilediği, düşük, bebekte büyüme geriliği ve davranış bozukluklarına neden olabileceği konusunda tartışmalar devam etmektedir.Sosis, salam gibi işlenmiş gıdalardaki katkı maddeleri, toksik maddelerin oluşumuna sebep olduğundan, hem bebek, hem anne için zararlıdır.