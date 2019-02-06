Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Bu atıştırmalıklar hem tok tutuyor hem de sağlık veriyor!

Bu atıştırmalıklar hem tok tutuyor hem de sağlık veriyor!

Günlük yaşantımızın getirdiği stres ve zorlaşan yaşam koşulları beslenme alışkanlıklarımızı etkiliyor, fiziksel aktivitemizi azaltıyor. İş yoğunluğu nedeniyle birçok kişi ara öğünleri hatta ana öğünleri bile unuturken bazıları da iş stresi nedeniyle sürekli yemek ve atıştırmak istiyor. Öğünleri atlamak da kalorili ve sağlıksız beslenmek kadar sağlığımıza zarar veriyor. Karşımıza başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemi çıkarıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu sağlıklı ara öğünlerin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 10:11
Bu atıştırmalıklar hem tok tutuyor hem de sağlık veriyor!

BAŞ DÖNMESİ VE HALSİZLİK YAŞAMAMAK İÇİN ÖĞÜN ARALARINI KISA TUTUN

Sağlıklı beslenmenin temelini az ve sık beslenme oluşturmaktadır. Öğün araları 2-2,5 saat olmalı bu sürenin uzamamasına özen gösterilmelidir. Süre uzadığında kandaki şeker miktarı çok düşeceğinden, baş dönmesi, halsizlik, çift görme gibi sağlık problemleriyle beraber aşırı tatlı yeme ihtiyacı oluşur. Bu ihtiyacı karşılamak için yenen tatlı yiyecekler fazla insülin salgılanmasına sebep olacağından, daha fazla açlık hissini meydana getirir. Bu sebeple ara öğünlerde bisküvi, kurabiye, çikolata gibi şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler tercih edilmemelidir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu atıştırmalıklar hem tok tutuyor hem de sağlık veriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN