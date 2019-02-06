Bu atıştırmalıklar hem tok tutuyor hem de sağlık veriyor!

BAŞ DÖNMESİ VE HALSİZLİK YAŞAMAMAK İÇİN ÖĞÜN ARALARINI KISA TUTUN
Sağlıklı beslenmenin temelini az ve sık beslenme oluşturmaktadır. Öğün araları 2-2,5 saat olmalı bu sürenin uzamamasına özen gösterilmelidir. Süre uzadığında kandaki şeker miktarı çok düşeceğinden, baş dönmesi, halsizlik, çift görme gibi sağlık problemleriyle beraber aşırı tatlı yeme ihtiyacı oluşur. Bu ihtiyacı karşılamak için yenen tatlı yiyecekler fazla insülin salgılanmasına sebep olacağından, daha fazla açlık hissini meydana getirir. Bu sebeple ara öğünlerde bisküvi, kurabiye, çikolata gibi şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler tercih edilmemelidir.