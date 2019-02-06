Haberler Sağlık Haberleri Bu atıştırmalıklar hem tok tutuyor hem de sağlık veriyor!

Bu atıştırmalıklar hem tok tutuyor hem de sağlık veriyor! Günlük yaşantımızın getirdiği stres ve zorlaşan yaşam koşulları beslenme alışkanlıklarımızı etkiliyor, fiziksel aktivitemizi azaltıyor. İş yoğunluğu nedeniyle birçok kişi ara öğünleri hatta ana öğünleri bile unuturken bazıları da iş stresi nedeniyle sürekli yemek ve atıştırmak istiyor. Öğünleri atlamak da kalorili ve sağlıksız beslenmek kadar sağlığımıza zarar veriyor. Karşımıza başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemi çıkarıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu sağlıklı ara öğünlerin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 10:11