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sakın atmayın. şaşırtıyor!

Güney Meksika ve Orta Amerika’nın yerlisi olan papaya, sağlık yararları bol olan tatlı ve sulu bir tropikal meyvedir. Papaya meyvesinin de çekirdeklerinin de sağlığımıza çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bitki Araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız bu faydaları tek tek açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.2.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 10:03
Çekirdeklerini sakın atmayın. Faydası şaşırtıyor!

İLTİHABI AZALTIR

Papaya, vücutta iltihaplanma seviyesini düşürme yeteneğine sahiptir. Araştırmalar düzenli olarak papaya yemenin iltihaplı durumlarla savaşmaya yardımcı olabileceğini gösterir.

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Çekirdeklerini sakın atmayın. Faydası şaşırtıyor!
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