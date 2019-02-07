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5 gün içinde şekeri bırakmak için ipuçları

Şekerden uzak durmak, büyük küçük demeden herkesin edinmesi gereken bir alışkanlık. Sadece bu gıdayı çok tüketenler değil, herkes şekeri bırakmalı. Eğer siz de hayatınızdan şekeri çıkarmak istiyor ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız önerilerimize göz atmanızda fayda var. Sayacağımız basit ama etkili yollar ile şekeri sadece 5 günde bırakabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 7.2.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:59
5 gün içinde şekeri bırakmak için ipuçları

GÜNDE SADECE 6 ÇAY KAŞIĞI ŞEKER

Stresli ya da mutsuz olduğunuzda tatlı ile iyileşiyor, yemeklerden sonra tatlı yemek istiyor, gecenin geç saatlerinizde canınız şekerli gıdalar çekiyor, çaydan kahveden olmadan keyif almıyor musunuz? Hiç şekere bağımlı hale gelebileceğinizi düşündünüz mü? Aslında pek çoğumuz öyleyiz.

Dünya Sağlık Örgütü, insan vücudunun günde sadece 6 çay kaşığı şekere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre çoğumuz günde 22 çay kaşığı şeker tüketiyoruz. Peki şekerden uzaklaşmak için neler yapmalı? İşte size şekeri 5 günde bıraktıracak ipuçları…

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5 gün içinde şekeri bırakmak için ipuçları
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