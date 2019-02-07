Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Günde bir bardak içerseniz...

Günde bir bardak içerseniz...

Şalgam ,vücuttaki toksinlerin atılmasına  yardımcı olmasına ,idrar söktürücü etkisi ,böbrek kumu ve taşının düşürülmesi ,apse dolama ,kan çıbanı ,ergenlik sivilceleri ve egzama tedavisinde yardımcı olmaktadır.Aynı zamanda akciğer ve bronşları temizleme özelliklerinden dolayı fonksiyonel gıda sayılmaktadır. İşte vücudumuza faydaları...

Giriş Tarihi: 7.2.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 10:31
Günde bir bardak içerseniz...

Laktik asit ,şalgam suyuna ekşi tat vermesinin yanında bir de sindirimi kolaylaştırıcı ,ferahlatıcı ,sindirim sistemin pH'nın düzenleyip ve vücudun bazı minerallerinden daha fazla yararlanmasını sağlayıcı özellikle de kazandırabilmektedir.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA...

Laktik asit fermantasyonu ile üretilen ürünlerde patojen mikroorganizmaların gelişimi engellenmesinin yanı sıra ,söz konusu gıdalar sağlık açısından güvenilir ürünler olarak kabul edilmektedirler.

Şalgam suyu fermente bir içecek olmasının yanı sıra yapımında kullanılar kara havuç ; bileşiminde dolayı yararlı bir içecek haline gelmektedir.Havuçta bulunan B-karotenin kalp ve damar hastalıklarına, katarakt ve de bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisinin olduğu yapılan analizler sonucunda kanıtlanılmaktadır. Şalgam suyunun kırmızı rengini kara havuçtan meydana gelen antosiyanin pigmentlerinden oluşturmaktadır.

Vitamin eksikliğinin belirtileri!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Günde bir bardak içerseniz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN