Günde bir bardak içerseniz...

Laktik asit ,şalgam suyuna ekşi tat vermesinin yanında bir de sindirimi kolaylaştırıcı ,ferahlatıcı ,sindirim sistemin pH'nın düzenleyip ve vücudun bazı minerallerinden daha fazla yararlanmasını sağlayıcı özellikle de kazandırabilmektedir.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA...

Laktik asit fermantasyonu ile üretilen ürünlerde patojen mikroorganizmaların gelişimi engellenmesinin yanı sıra ,söz konusu gıdalar sağlık açısından güvenilir ürünler olarak kabul edilmektedirler.

Şalgam suyu fermente bir içecek olmasının yanı sıra yapımında kullanılar kara havuç ; bileşiminde dolayı yararlı bir içecek haline gelmektedir.Havuçta bulunan B-karotenin kalp ve damar hastalıklarına, katarakt ve de bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisinin olduğu yapılan analizler sonucunda kanıtlanılmaktadır. Şalgam suyunun kırmızı rengini kara havuçtan meydana gelen antosiyanin pigmentlerinden oluşturmaktadır.