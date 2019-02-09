Türkiye'de sigarayı bırakma uygulamaları!

Dünyada her yıl tütün kullanımı nedeniyle 7 milyon insan hayatını kaybediyor. Bu 7 milyonun 6'sından fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucunda gerçekleşiyor. 890 bin ölümün nedeni ise pasif içicilik. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıkladığı rakamlara göre 1.1 milyar içicinin yüzde 80'i düşük gelirli ülkelerde yaşadığı açıklandı.

Sağlıklı yaşam için atılması gereken önemli adımlardan biri de sigara içenler için sigaranın bırakılması, bu anlamda Türkiye önemli bir yol kat etti. 9 yılda 900 bin kişi sigarayı bıraktı. Özellikle de Dumansız Hava Sahası projesi bu konuda Türkiye'nin sigara bırakma oranına büyük katkıda bulundu.

Türkiye'de sigara bırakmak için yapılan uygulamalar şu şekilde;

-81 ilde 521 sigarayı bırakma polikliniği kuruldu.

-766 hekim görevlendirildi.

-Sigarayı bırakma ilaçları ücretsiz dağıtılıyor.

-Tütün ürünlerinin reklamları yasaklandı.

-Dumansız hava sahası uygulandı.

-Kapalı mekanlarda sigara yasaklandı.

-Alo 184 İhbar hattı kuruldu.

-Yeşil Dedektör ihbar uygulaması başlatıldı

Türkiye'de 9 yılda tam 900 bin kişi sigarayı bıraktı

DÜNYADA SİGARA BIRAKMA YÖNTEMLERİ

Allen Carr metodu

Hürriyet'in bir haberine göre, babasını akciğer kanserinden kaybeden İsrailli Allen Carr, sigara içmeye 16 yaşında başladı, uzun yıllar her gün birkaç paket içti. 1983'te son sigarasını söndürdüğünde eşine, "Dünyayı sigaradan kurtaracağım" dedi. 33 yıldır uygulanan metotla dünya genelinde 20 milyon insan sigarayı bıraktı. Terapiler altı saat. 45 dakikada bir sigara molası veriliyor. Doğru okudunuz, katılımcılar sigarayı 'içerek' bırakıyor. Sigara içmelerinin altındaki neden araştırılıyor.

Abrahamson metodu

Güney Afrikalı Ehud Abrahamson, üniversitede biyoloji okurken bağımlılık konusuna merak sardı. Araştırmalarını, sigara ve nikotin üzerine yoğunlaştırdı. O günlerde Güney Afrika'da gittikleri doktorlar dahi sigara içiyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, alternatif tıp okumaya ve insanlar üzerinde biyo-enerji tedavisi uygulamaya başladı. Çin tıbbını ve biyo-enerjiyi birlikte kullandı. Abrahamson metodu, 35 yıldır, 44 ülkede uygulanıyor.

Bu yöntemde, tamamlayıcı tıp teknikleri kullanılıyor, biyoenerji yardımıyla vücut enerji sisteminin, meridyenler ve çakralar üzerinden, kristal taşlarla temizlenmesi ve dengelenmesi sağlanıyor.