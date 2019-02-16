Türkiye turistlere "şifa" oldu

- Geçen yıl 46 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye'nin başarısına "sağlık turizmi" kapsamında gerçekleşen seyahatler de katkı sağladı - Şehir hastaneleri ve termal tesisler gibi yatırımların etkisiyle son 10 yılda şifa bulmak amacıyla Türkiye'yi toplam 3 milyon 172 bin 789 kişi ziyaret etti - ASTUD Başkanı Fatih Somuncu: - "Ülke olarak 2023 yılında dünya sağlık turizmi pastasından 20 milyar dolarlık pay hedefliyoruz" - "Türkiye, neredeyse her sağlık probleminin tedavisi için dünya vatandaşlarınca ziyaret ediliyor. Ağırlıklı olarak göz, onkoloji, ortopedi, estetik ve saç ekimi gibi ameliyat ve operasyonlar için ülkemiz tercih ediliyor"

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Turizmde geçen yıl 46 milyonu aşkın ziyaretçi çekerek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye'nin başarısına son yıllarda "sağlık turizmi" kapsamında gerçekleşen seyahatler de katkıda bulundu.

Son yıllarda başta şehir hastaneleri ve termal tesisler olmak üzere, sağlık turizmi alanında önemli yatırımlara imza atan Türkiye, bu hizmetten yararlanmak isteyen yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.

Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm faaliyeti, "sağlık turizmi" olarak kabul ediliyor. Tıp turizmi (hastanelerde tedavi ve ameliyat gibi işlemler), termal turizm (termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme gibi hizmetler), yaşlı ve engelli turizmi (geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar) sağlık turizminin kategorilerini oluşturuyor.

Türkiye de söz konusu kategoriler çerçevesinde yatırım portföyünü geliştirirken, özellikle geride kalan birkaç yılda onkoloji, ortopedi ve estetik gibi alanlarda şifasınıTürkiye'de arayan turistlerin ilgisi resmi rakamlara yansıdı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl sağlık amacıyla Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 551 bin 748 oldu. Söz konusu gerekçeyle son 10 yılda ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı da 3 milyon 172 bin 789 kişi olarak kayıtlara geçti.

Verilerin ayrıntılarına bakıldığında 2009-2018 döneminde yurda giriş yapan sağlık turistlerinin sayısı 2010 ve 2015 yılları hariç artış gösterdi.

Bu kapsamda Türkiye'ye 2009'da 201 bin 222 kişi, 2010'da 163 bin 252 kişi, 2011'de 187 bin 363 kişi, 2012'de 216 bin 229 kişi, 2013'te 267 bin 461 kişi, 2014'te 414 bin 658 kişi, 2015'te 360 bin 180 kişi, 2016'da 377 bin 384 kişi, 2017'de 433 bin 292 kişi ve 2018'de 551 bin 748 kişi giriş yaptı.

- "2023 hedefi küresel ticaretten 20 milyar dolar pay"

Ankara Sağlık Turizmi Derneği (ASTUD) Başkanı Fatih Somuncu, dünyada sağlık turizminde kayıtlı seyahat ve tedavilerin yanında, kayıt dışı hizmetlerin de çok fazla olduğunu belirtti.

Küresel sağlık turizmi pazarının 500 milyar dolar olarak tahmin edildiğini anlatan Somuncu, Türkiye'nin de bu alanda iddialı olmasına karşın henüz hak ettiği payı alamadığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizmindeki bilinirliğinin ve gelirinin artması adına sektördeki paydaşların büyük gayretle çalıştıklarını dile getiren Somuncu, "Ülke olarak 2023 yılında dünya sağlık turizmi pastasından 20 milyar dolarlık pay hedefliyoruz." dedi.

- Göz ve onkolojiden saç ekimine kadar

Somuncu, sağlık gerekçesiyle Türkiye'ye dünyanın her yerinden turisti geldiğini, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Arap ülkelerinden turistlerin Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerinde yaşayanların Avrupa yerine Türkiye'ye geldiklerine işaret eden Somuncu, "Türkiye, kıtada yaşlı nüfusunun artması ve fiyatların yüksek olması Avrupa'dan da oldukça fazla turist ağırlıyor." dedi.

Somuncu, Türkiye'nin yüksek doktor ve hastane kalitesiyle, sağlık altyapısı ve buna bağlı olarak medikal turizm altyapısının, rakiplerine göre oldukça iyi ve uygun fiyatlı olduğunu da söyledi.

Türkiye'nin neredeyse her sağlık probleminin tedavisi için ziyaretçi ağırladığını belirten Somuncu, "Ağırlıklı olarak göz, onkoloji, ortopedi, estetik ve saç ekimi gibi ameliyat ve operasyonlar için ülkemiz tercih ediliyor." diye konuştu.