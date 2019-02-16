Yağlı ve şekerli diyetlerde ölüm riski

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ABD'deyapılan yeni bir çalışma, yüksel yağlı ve şekerli diyetlerin bir tür enfeksiyon olan "sepsis"e bağlı ölüm riskini arttırdığını gösterdi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, şekerli ve yağlı beslenme programının bağışıklık sistemini değiştirdiği, bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkilendiği belirlendi. Çalışma uzmanları, vücudun bu tür Batı diyetleri nedeniyle "Enfeksiyona karşı vücudun verdiği cevabın organlara zarar vermesi" olarak bilinen sepsise daha duyarlı hale geldiğini ifade etti. Araştırmada, yüksek yağlı diyet olarak bilinen Keto veya Atkins gibi diyetlerin riskli olduğu belirtildi.