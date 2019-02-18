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Arin’in ‘Öykü’sü lösemili çocuklar için umut oldu

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Arin’in ‘Öykü’sü lösemili çocuklar için umut oldu
İzmir'de ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın ailesi tarafından başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla oluşan farkındalığın da etkisiyle, Türk Kızılayı'nın kök hücre bağışçısı arttı. İzmir'de geçen kasımda Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için tek çaresi ilik nakli olan çocuğun ailesi, Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında gelecek mutlu haberi umutla bekliyor. Kampanyanın sosyal medyada, televizyon dizilerinde, birçok sosyal faaliyette konu edilmesiyle, kök hücre bağışı için Türk Kızılayı'na başvuran donör sayısı arttı. Öykü Arin ile benzer öyküleri olan çocuklar da kampanya sayesinde bağışlanan kök hücrelerle hayata tutundu. Öykü Arin ve ailesini, tedavinin sürdüğü Antalya'da ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Öykü ve ailesinin yaptığı farkındalık dalgası sayesinde, 2018'de topladığımız bütün kök hücre donörü sayısına 2019'un ilk iki ayında ulaştık. 2018'de 110 bin donörümüz bağışçı olmuştu, son iki ayda 100 bin rakamına ulaştık." Anne Eylem Yazıcı ise "Bu hafta Almanya'dan güzel bir haber geldi. Kök hücre bağışında bulunan bir donörün iliği, Almanya'daki birisine uymuş" dedi. AA

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Arin’in ‘Öykü’sü lösemili çocuklar için umut oldu
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