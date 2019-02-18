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Basit değişikliklerle kalp ritmini düzenle

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Basit değişikliklerle kalp ritmini düzenle
ABD'de yayımlanan yeni çalışmada, kalp ritim bozukluğu yaşayan kişilerin basit yaşam tarzı değişiklikleriyle bu sorundan kurtulabileceği kaydedildi. Araştırmada, en yaygın görülen kalp ritim bozukluğu olan Atriyal fibrilasyon veya AF olarak adlandırılan sağlık probleminin daha az alkol ve daha az kafein tüketimi, daha fazla egzersiz yapma ve daha iyi bir uyku gibi alışkanlıklar sayesinde tedavi edilebileceği ifade edildi. 40 yaşın üzerindeki dört yetişkinden birinin AF için risk altında olduğu belirtilen çalışmada, erken teşhisin felç ve kalp krizi gibi ölümcül sonuçları önlemede etkili olduğu kaydedildi.
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